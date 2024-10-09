Футбол, как искусство: дизайнер создает уникальные футболки топ-клубов и сборных🌹🎨

Футбол – это красиво. Так считает английский дизайнер Кристиан Джеффри, и мы с ним полностью согласны.

Джеффри создает настоящие произведения искусства, вдохновляясь клубными футболками.

Смотрите сами:

Красивейший кастом «Тоттенхэма» сезона-1995/96. Цветы, изображенные на футболке, выбраны не случайно – именно такие росли в саду у легендарного стадиона лондонцев, «Уайт Харт Лейн».

Кристиан Джеффри также поработал и над футболкой «Манчестер Сити». Дизайн, выполненный вручную, вдохновлен пчелами Манчестера и розой Ланкастера - двумя символами города.

А вот коллаборация художника с «Арсеналом». У Франции с «Арсеналом» долгая и фантастическая история. Эта футболка — дань уважения всем французским игрокам, которые носили культовую красную футболку с белыми рукавами. В дизайне также использованы несколько старых логотипов спонсоров, которые многие игроки носили на своих футболках.

Вот еще несколько работ дизайнера Кристиана Джеффри на футбольную тему:

Сборная Англии

Сборная Хорватии

«ПСЖ»