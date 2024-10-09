Белорусская звездочка «Реала» положил четыре во втором матче за клуб. Прежде он зажигал в «Спартаке», а потом отверг «Барселону»
В августе 12-летний футболист из Беларуси Алексей Майоров подписал контракт с «Реалом».
За юного игрока с «Мадридом» боролась «Барселона», но Алексей и его семья отдали предпочтение Королевскому клубу. Теперь футболист выступает за команду «сливочных» до 13 лет.
Футболом Алексей начал заниматься еще в Беларуси, но родители юного дарования быстро поняли, что их сыну тесно в местных школах, поэтому отправились в Россию. Майоровы заезжали в академии «Краснодара», «Зенита» и «Спартака».
Несколько лет назад Леша бегал в академии «Спартака», но затем перебрался в Испанию, где выступал за каталонский клуб «Серданьола».
Прошедший матч против «Сан-Бласа» стал для 12-летнего белоруса всего вторым в футболке «Реала», но это не помешало ему забить четыре эффектных гола!
Юного футболиста отличают мощный удар, мастерство и результативность.
Уверены, что Алексея Майорова ждет большое будущее в «Реале»!
Хватит себя позорить, такие попытки скама давно уже не в моде))