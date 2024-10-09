🦪 Как понять устрицы: почему из еды для всех стали деликатесом и что у них со вкусом?

Текст для Кузяева.

Далер Кузяев недавно необычно отпраздновал гол «Монако»: изобразил открывание и поедание устрицы. Это был привет Нобелю Арустамяну, которого Кузяев во время съемок «ежедневно угощал». Но Нобелю устрицы не зашли, и он придумал празднование «в качестве компенсации».

Как вышло, что устрицы стали особой культурой и едой с особой репутацией? Возможно, многие из вас их вовсе не пробовали, но слышали как о странном деликатесе.

Отвечаем на главные вопросы об устрицах.

Давайте с базы: что это такое и на что похоже по вкусу?

Небольшой моллюск в асимметричной раковине, хотя в промышленном производстве может достигать и полкилограмма. В естественной среде некоторые виды образуют перламутровые жемчужины, но в пищу пригодны большинство устриц.

Их можно запекать, жарить, мариновать и подавать с разным гарниром, но все же есть «правильный» способ употребления – съесть сырыми, выпив в том числе и устричный сок.

Единого вкуса сырой устрицы нет. Он зависит от свежести и от места обитания: молочный, сладкий, сливочный, фруктовый. Повара и рестораторы советуют не разочаровываться в устрицах, если в первый раз не понравилось – возможно, просто не зашел конкретный вид.

Кто вообще додумался их есть?

Вероятно, как только человек впервые столкнулся с устрицей, то сразу ее попробовал – у археологов есть догадки, что это случилось в эпоху палеолита. Первым устрицы популяризировал Древний Рим и придумал вокруг них сотни блюд. Например, была популярна устричная запеканка, где в составе очень много сытных ингредиентов: курица и ее печень, колбаса, морской еж, яйцо, треска, сыр и овощи.

В XVI веке славу устрицам вернула Франция. Считается, что все началось с подачи Екатерине Медичи, которая привезла в королевский двор итальянских поваров. В Италии устрицы были лишь обыденным блюдом, но именно во Франции стали суперхитом.

Художник Жан-Франсуа де Труа на картине «Поедание устриц» ярче всех показал, как их обожала аристократия – повсюду в праздничном зале разбросаны раковины.

Устрицы были едой бедняков?

Они были едой для всех – не только для Франции и Южной Европы. В XIX веке в Англии и в США устрицы попадают и на изобильные банкеты, и на столы обычных рабочих в разном виде – их мясо, например, запекалось в хлебе. В романе Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» один герой говорит: «Бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку».

Популярность устриц связана с их питательностью – это практически чистый белок, заменитель куриного яйца и мяса. Повлияла и доступность: в США в 1880-х годах появилось много устричных ферм, потому что вокруг любого побережья возникали дельцы, которые организовали несложное производство. Только в Нью-Йорке за один 1880 год вырастили 700 миллионов устриц. Но в итоге это и стало проблемой.

Почему устрицы превратились в деликатес?

В 1920-х в крупных американских городах массово госпитализируют пациентов с брюшным тифом – 150 человек в итоге скончались. Оказалось, все они ели устрицы, которые обитали на загрязненных фермах. Поэтому в США масштабное производство свернулось – устрицы могут вырасти и в канаве, но они наверняка будут переносить бактериальные инфекции. А создавать идеально экологичные условия – дорого и сложно.

Во Франции же к XX веку устриц просто стало мало – их вылавливали больше, чем выращивали. В итоге из блюда, которое стоит дешевле хлеба, устрицы превратились в деликатес. Хотя выращивают их сейчас почти везде: от Японии до Африки. Но сложности с производством обуславливают дороговизну по сравнению с другими морепродуктами: цена одной устрицы в московском ресторане варьируется в среднем от 200 до 800 рублей.

Слышал, что устрицы – мощный афродизиак. Это правда?

Есть легенда, что Казанова перед любовными похождениями объедался устрицами. В этом есть смысл: они содержат много цинка, который стимулирует выработку тестостерона. Также устрицы полезны из-за содержания аминокислот и витаминов группы B.

Откуда в России устрицы и есть ли у нас свое производство?

Российская империя пыталась выращивать устриц в Черном и Балтийском морях, но условия были не совсем подходящими. Советский Союз наладил индустрию на Дальнем Востоке, но до массового потребления устрицы не доходили – они оставались деликатесом больших ресторанов.

Сейчас Россия добывает устриц больше, чем импортирует. В 2023-м устричные фермы (Приморье и Краснодарский край) принесли 648 тонн, а общий импорт составил 337 тонн – в основном, из четырех стран: Намибии, Марокко, ОАЭ и Китая. До санкций в российские рестораны устрицы обычно привозили из Франции, Японии и Новой Зеландии.

Хочу впервые попробовать устрицы. Как их выбрать?

Лучше делайте это в ресторане, которому доверяете. Но если покупаете их сами, то помните: устрица не должна плохо и резко пахнуть, а створки раковины должны быть плотно закрыты. Как правильно есть – на ваше усмотрение, но эталон – с использованием устричной вилки: отделить мясо от раковины, залить ее лимонным соком и все это отправить рот, тщательно прожевав – для полного ощущения вкуса.

Фото: Kodak Collection/NMeM/TRAD0, Keystone Pictures USA/ZUMA Press, Museum of Fine Arts/Instagram.com, Christoph Soeder/dpa/Global Look Press ; РИА Новости /Муравин Ю.