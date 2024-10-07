Сэйв вратаря головой! Прыгнул спасать за штрафной – очень эффектно

Голова Никиты Репина.

У обнинского «Кванта» из Второй лиги Б редкая победа – четвертая за 25 туров. Обыграли на выезде «Рязань» 2:1, хотя могли побеждать и крупнее.

В конце матча вратарь рязанцев Никита Репин выбежал из штрафной на перехват, но ошибся в передаче. Руки уже помочь не могли – пришлось выручать головой!

Никите 25 лет. В «Рязани» он с февраля этого года, до этого играл в основном в дублях «Ротора» и «Анжи».

Кстати, помните любителя яблок Сергея Захарова из «Кванта», который раздает интервью и параллельно ест? Держим в курсе: на этот раз его заменили уже на 34-й минуте – визуально повреждения заметно не было, но, видимо, что-то все же произошло.

«Яблочки вкусные – боровские». Смачное интервью из Второй лиги – с хрустом 🍎

Промах дня. Из вратарской – в перекладину! 😱

Фото: fc-ryazan.ru