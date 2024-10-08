💥 В раздевалке «Барселоны» испортилась атмосфера после слов Гюндогана об Араухо. Футболисты выбрали одну сторону
Журналист Тони Хуанмарти раскрыл подробности взаимоотношений некоторых футболистов «Барселоны».
Он утверждает, что после весеннего инцидента между Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо в раздевалке сине-гранатовых уже не было прежней атмосферы. Большая часть команды не поняла поступка немца и заняла сторону уругвайца.
Каталонцы недовольны публичной критикой Гюндогана партнера по команде, особенно, если учитывать не выдающиеся показатели Илкая в матче с парижанами.
Напомним, в апреле «Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Рональд Араухо получил удаление в первом тайме, что не понравилось Гюндогану, раскритиковавшего партнера после матча.
Вот к примеру сегодня Иньеста объявил о завершении карьеры и сказал, что хочет стать тренером, у него сразу спросили, хотел бы он тренировать "Барсу". И понятное дело, что хотел бы, и понятное дело, что даже если это случится, то очень не скоро, но он из-за уважения к нынешнему тренеру, который сидел в зале, сказал: "Флик сможет остаться здесь на долгие годы, потому что это будет отличным сигналом для нашего клуба, что всё идет хорошо. У меня нет сомнений в его работе. Мы, должны поддерживать его и надеяться на лучшее для клуба."
При том, что даже если бы он просто сказал:" Конечно хотел бы". Никто бы и не подумал обвинить его, что он не уважает Флика, хочет "подсидеть" его и всё такое, но главное, что он сам подумал об этом. У Гюндогана ума для этого не хватило, футбольное величие проявляется и в этом тоже.