💥 В раздевалке «Барселоны» испортилась атмосфера после слов Гюндогана об Араухо. Футболисты выбрали одну сторону

Журналист Тони Хуанмарти раскрыл подробности взаимоотношений некоторых футболистов «Барселоны».

Он утверждает, что после весеннего инцидента между Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо в раздевалке сине-гранатовых уже не было прежней атмосферы. Большая часть команды не поняла поступка немца и заняла сторону уругвайца.

Каталонцы недовольны публичной критикой Гюндогана партнера по команде, особенно, если учитывать не выдающиеся показатели Илкая в матче с парижанами.

Напомним, в апреле «Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Рональд Араухо получил удаление в первом тайме, что не понравилось Гюндогану, раскритиковавшего партнера после матча.