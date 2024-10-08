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💥 В раздевалке «Барселоны» испортилась атмосфера после слов Гюндогана об Араухо. Футболисты выбрали одну сторону

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Журналист Тони Хуанмарти раскрыл подробности взаимоотношений некоторых футболистов «Барселоны».

Он утверждает, что после весеннего инцидента между Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо в раздевалке сине-гранатовых уже не было прежней атмосферы. Большая часть команды не поняла поступка немца и заняла сторону уругвайца.

Каталонцы недовольны публичной критикой Гюндогана партнера по команде, особенно, если учитывать не выдающиеся показатели Илкая в матче с парижанами.

Напомним, в апреле «Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Рональд Араухо получил удаление в первом тайме, что не понравилось Гюндогану, раскритиковавшего партнера после матча.

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