Клуб из Индии забанили в ЛЧ за отказ лететь в Иран. А ведь Роналду тоже не хочет 😨

Чем это грозит?

Скандал в Азии: индийский «Мохун Баган» исключили из Лиги чемпионов 2 после отказа лететь в Иран на матч с «‎Трактором Сази». Игру планировали провести в Тебризе.

«Мохун» попросил АФК перенести игру из-за напряженности на Ближнем Востоке, но получил отказ и дисквалификацию. Клуб лишен всех очков и голов.

Почему АФК встала на сторону Ирана?

Может, там и хотели как-то помочь «Мохун Баган», но не стали – все-таки матчи в Иране уже проходили.

1 октября «Истиклол» из Таджикистана спокойно прилетел в Иран и получил от «Сепахана» четыре гола. Во время матча над стадионом пролетали ракеты. Несмотря на это, «Трактор» планировал играть на следующий день – ничего не отменилось.

Воздушное пространство над Ираном открыто, но «Мохун Баган» остался в Индии и попросил перенести матч на нейтральное поле. Азиатская конфедерация футбола (АФК) отказала.

Индийский журналист Маркус Мергулхао пишет, что клуб подаст апелляцию. «Мохун» уверен, что их просьба справедлива, и думает, что нынешнюю ситуацию «можно считать форс-мажором». На этот случай по правилам стоит перенести матч.

«Аль-Наср» тоже не хочет в Иран. Роналду исключат?

Нет, это вряд ли.

Marca пишет, что «Аль-Наср» тоже не хочет лететь в Иран и ведет переговоры с АФК – на 22 октября назначен матч с местным «Эстеглялем», который должен пройти в Тегеране. Криштиану Роналду солидарен и тоже настаивает на переносе матча.

Но там все иначе. У Эр-Рияда и Тегерана просто очень сложные отношения: Иран воспринимает себя лидером шиитского мира. Саудовская Аравия – суннитского. Страны дважды разрывали отношения. Сейчас стало спокойнее, хотя в прошлом сезоне «Аль-Иттихад» даже отказывался выходить на матч из-за бюста Касема Сулеймани.

Криштиану тоже попал в неприятную историю, когда летал в Иран. Роналду встретился с художницей Фатимой перед матчем с «Персеполисом», обнял и поцеловал ее в щечку. По иранским законам такое запрещено – медиа даже вкинули фейк, что португальцу грозит 99 ударов плетью.

Недавно Криштиану отказался лететь в Ирак, сославшись на болезнь.

Две Лиги чемпионов – это как?

Еще одно отличие: «Мохун Баган» играет во второй Лиге чемпионов, а «Аль-Наср» – элитной.

В Азии ЛЧ разделена на две части. Во второй – привычные 32 команды и восемь групп по четыре команды. Там минимум топ-клубов, знакома только «Аль-Шарджа», за которую играл Миралем Пьянич. Еще там играет «Насаф» из Узбекистана.

«Аль-Наср» играет в элите. Итак, что это за Суперлига?

● 24 команды вместо 40. Сокращение участников – оказывается, бывает и такое. В элитную ЛЧ попадают клубы из самых футбольных стран: рассчитывают по рейтингу клубных ассоциаций. Даже у Узбекистана сейчас только одна команда, не говоря уже о соседях по региону.

Больше всего слотов на сезон-2024/25 получили Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея – по три. У Ирана, Катара и Китая по два железных места, а третий может пробиться через квалификацию – в этом сезоне такой возможностью воспользовались катарский и китайский клубы.

● Две общие таблицы вместо групп . Да, почти как в Европе. Только как и прежде азиатский турнир делится на Запад и Восток – слишком уж большие расстояния.

«Шанхай Шеньхуа» играет на Востоке против японских, корейских и австралийских клубов, а «Пахтакор» на Западе – против арабских и иранских.

● Восемь туров вместо шести . Каждый играет с восемью разными соперниками вместо трех . На Западе и Востоке по 12 клубов, но при этом нет такого, что каждый играет с каждым. Как теперь и в Европе – у всех по восемь соперников: четыре матча дома, четыре в гостях, но с разными командами.

Например, «Пахтакору» жребий не подкинул ни одного саудовского гранда: их ждут катарские «Аль-Садд», «Аль-Райан» и «Аль-Гарафа», эмиратские «Аль-Айн» и «Аль-Васль», иранские «Персеполис» и «Эстегляль», а также иракская «Аль-Шорта». А вот «Шеньхуа» Слуцкого играет против всех шести японских и корейских клубов, а также отправится на выезды в Малайзию и Австралию.

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Фото: instagram.com/mohunbagansg ; Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh