«Аль-Наср» уволил тренера, которого звал Роналду. С Каштру – ноль трофеев

Теперь ждут Пиоли.

«Аль-Наср» уволил Луиша Каштру. Португальский тренер, которого в команду звал Криштиану Роналду, продержался всего год и не взял ни одного трофея.

Отставка – реакция на провальный старт сезона: текущее седьмое место в чемпионате (уже минус четыре от лидеров), одна победа в пяти матчах, разгром 1:4 от «Аль-Хилаля» в Суперкубке Саудовской Аравии, невнятный старт в азиатской Лиге чемпионов – 1:1 с иракской «Аль-Шортой».

Каштру – вариант Роналду, хотя тренер отрицал связь

Луиша назначили летом 2023-го. На этом варианте настоял лично Криштиану, это данные ESPN и Globo – достаточно надежные источники. Роналду оценил Каштру по «Шахтеру», особенно понравились две победы над «Реалом» в 2020-м.

Сам Каштру отрицал связь с Кришем: «Никаких телефонных звонков, но тренировать лучших всегда приятно. Роналду входит и в их число, и в историю футбола. Будет приятно поработать с ним. Конечно, как и со всеми остальными. Криштиану – часть команды. Он помогает партнерам. Они помогают ему».

Роналду хорошо отзывался о Каштру, но связь тоже опроверг. Правда, поверить сложно. Здесь вспоминается история с прошлым тренером Руди Гарсией: в апреле 2023-го его сняли из-за недовольства Роналду «работой на тренировках и стилем игры команды». Так писали в Испании и Саудовской Аравии.

В недавнем интервью экс-игрок «Аль-Насра» Алекс Теллес (сейчас в «Ботафого») не отрицал влияние Роналду на решения клуба: «У него есть власть во всех вопросах. Из-за имиджа и достижений его мнение играет важную роль. Когда дело касается Криштиану, то вокруг него всегда сформируется большая команда. Очевидно, он хочет видеть лучших».

Каштру не оправдал ожиданий: в прошлом сезоне «Аль-Наср» стал вторым в чемпионате (14 очков от первого места) и дошел до финала Кубка. Оба трофея достались «Аль-Хилалю».

Сейчас стало еще хуже – и с Каштру решили расстаться. Роналду попрощался лаконично: «Спасибо за все, тренер». И запостил в сторис фото с соотечественником.

Каштру постоянно хвалил Роналду и призывал к реформам ВАР

Роналду получал комплименты от тренера почти на каждой пресс-конференции.

● Октябрь-2023: «Это величайший пример с точки зрения дисциплины. Пример для всех. Вы считаете, мне приходится что-то требовать от него? Нет. Нет нужды требовать чего-то от Криштиану, он делает это сам. Он хочет блистать перед миром. Мы хотим выигрывать титулы. С ним не бывает иначе».

● Ноябрь-2023: «Сейчас Криштиану проживает очень счастливый момент. Чувствует, что это хороший этап его карьеры. Он получает удовольствие от игры. Я высказываюсь за него, хотя не должен этого делать. Заранее извиняюсь, но не могу не защищать такого игрока».

Когда Роналду не попал в заявку на ноябрьский матч с катарским «Аль-Духайлем», тренер защищался и выдавал комплименты: «Это не я решил исключить легенду Криштиану Роналду из состава. Он играл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут. Есть пределы возможностей».

● Декабрь-2023: Криштиану забил «Аль-Хилалю», но судья Вильмар Рольдан отменил гол из-за офсайда. Роналду психовал, а Каштру пытался показать арбитру повтор на телефоне, убеждая, что надо засчитать. Решение не изменили.

После матча Каштру призвал реформировать судейство: «Толчок при втором голе «Аль-Хилаля» – так можно? А столкновение их голкипера с Роналду не смотрели. Так продолжаться не может, нам нужен ВАР для контроля ВАР! Думаю, руководству пора обратиться в федерацию».

Чуть позже Каштру не внес Роналду в заявку на матч с «Истиклолом» и снова отбивался от журналистов: «Я тренер «Аль-Насра», не фанат. Я вас очень уважаю, но нельзя задавать такой вопрос или говорить что-то плохое о Роналду».

● Февраль-2024: «Я пришел в «Аль-Наср» за престижем и за тем, чтобы тренировать лучшего игрока в мире, а это престижно. С Криштиану легко работать на тренировках, и я считаю, что чем лучше игрок, тем легче с ним работать».

В апреле Каштру снова настаивал на реформе ВАР и назвал соперников «театралами», когда Роналду замахнулся кулаком на арбитра в матче Суперкубка против «Аль-Хилаля».

Дальше, похоже, Пиоли. Хотя Роналду мечтает о Зидане

Как пишет инсайдер Маттео Моретто, новым тренером «Аль-Насра» станет Стефано Пиоли.

Летом его звали в «Аль-Иттихад», за который играет Карим Бензема. Итальянец согласовал контракт, а переговоры сорвались из-за отставки президента Лоая Назера. Вместе с Пиоли заморозился и трансфер защитника «Ренна» Артюра Теате.

Причем Пиоли сначала нужно договориться с «Миланом» о расторжении контракта – технически соглашение все еще действует.

Стефано, которому в октябре исполнится 59, впервые поработает за границей: до предложения из «Аль-Насра» у него было 13 итальянских клубов.

Пока неизвестно, как к назначению Пиоли относится Криштиану: есть инсайд ненадежного El Chiringuito, что Криштиану мечтает видеть в команде Зинедина Зидана. «Аль-Наср» тоже не против, но француз отверг все предложения и ждет сборную Франции.

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press ; East News /Anadolu via AFP; instagram.com/alnassr ; Gettyimages.ru /Valerio Pennicino