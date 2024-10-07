Сумасшедший камбэк в Норвегии: хет-трик с 92-й минуты – от школьного учителя!

Удивительное из четвертого дивизиона Норвегии: «Фрам» в компенсированное время проигрывал «Мадле» 0:2 (пропустили на 68-й и 86-й минутах), но в итоге все закончилось победой хозяев.

Игру перевернул один человек – Бриан Лисебо Йохансен. Форвард забил на 92-й, 94-й и 96-й минутах – и осчастливил всю команду.

За два тура до финиша сезона «Фрам» идет четвертым – с шансами на второе место. А «Мадла» – шестая. Но в третий дивизион выходят только чемпионы групп, поэтому повышения уже точно не будет.

Йохансену хватило 255 секунд на хет-трик. Рекорд норвежского футбола, но далеко не мировой: в любительской английской лиге в 2013-м управились за 70 секунд, а в соседней Швеции в 1995-м (тоже четвертый дивизион) – за 89.

Но это точно заявка на самый поздний хет-трик в истории.

Йохансен – учитель начальных классов. Хотел 20 голов за сезон, 18 уже есть

В прошлом году Бриан проявил себя в команде «Эльверум» из того же дивизиона – 12 голов в 14 матчах. После этого осенью его позвал «Фрам» – ненадолго, чтобы подменить основного нападающего. Но когда Йохансену дали шанс, он им сполна воспользовался, забив лидерам лиги. Поэтому в этом году форварду дали новый контракт.

Йохансену 27 лет. И вообще-то основное его занятие – работа учителем начальных классов. Однако футбол – важная часть жизни. Перед сезоном он ставил только самые высокие задачи: «Если буду весь сезон играть нападающим, то цель – около 20 голов. Тогда я буду доволен. В первую очередь хочу подняться в дивизион выше, но у меня есть четкая цель – забить еще и много голов».

Хет-трик помог идти по задуманному графику. За два тура до финиша у Бриана 18 мячей – делит второе место в гонке бомбардиров.

Лидер оторвался далеко – Симен Хаугом наколотил 31 гол. Но такого эффектного матча у него не было.

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Фото: iffram.no