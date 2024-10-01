Лига фермеров – в Норвегии! В родном городе Холанда смотрят футбол из тракторов

Эрлинг и сам тракторист.

Норвежский «Брюне», первый клуб Эрлинга Холанда и его отца Альфа-Инге, впервые с 2003 года может оказаться в высшем дивизионе. За семь туров до финиша команда идет второй, что дает прямую путевку в элиту. И «Брюне» нашел креативный способ заручиться поддержкой местных.

Организовал трибуну для тракторов!

Что? Да! Один трактор – четыре места

Стадион «Брюне» вмещает четыре тысячи зрителей, из которых 2,5 тысячи сидячие. Но клуб придумал еще и вип-места – для трактористов, которым теперь даже не нужно покидать машину.

Приглядитесь к трибунам на трансляции – рядом с болельщиками припарковано несколько тракторов.

А у этих диванных аналитиков просто лучшие места – на ковше!

Выглядит удобно, хотя некоторые комментаторы в соцсетях не настолько оптимистичны: «Я бы все равно получил перед собой высокого парня в шляпе, который сидел бы на чуть большем тракторе».

Итак, как же пробраться на футбол на тракторе? Вот анонс от клуба к недавней игре:

«В субботу «Волеренга» столкнется со стеной тракторов. Купите билет для своего трактора, припаркуйте его на стадионе «Брюне» и смотрите игру из кабины. Тракторная трибуна находится на площадке между зданием клуба и обычными местами. Билет стоит 250 крон (2230 рублей) за трактор и на нем можно завезти до четырех человек ».

Это был матч лидеров чемпионата – «Брюне» при такой поддержке добился ничьей (1:1).

Холанд и сам работает на тракторе. Если не футбол, стал бы фермером

Эрлинг дебютировал за основу «Брюне» уже в 15 лет, в 16 отправился в «Мольде» к Оле-Гуннару Сульшеру, а затем начал подъем к большой Европе. Но он никогда не забывает, что его история началась здесь, в провинциальном Брюне: помогает фанатам гонять на выезды, не теряет связи с работниками клуба и дарит им билеты на матчи топ-лиг .

А еще он при каждом удобном случае отдыхает на малой родине от городской суеты. И да, гоняет там на тракторе: «Когда это возможно, я стараюсь расслабиться. Один из примеров – работа на ферме, вождение трактора, кормление коров или что-то еще . Лично у меня нет коров или свиней, но обязательно будут в будущем. Думаю, после завершения карьеры у меня будет небольшая ферма».

«Я на работе», – писал Эрлинг несколько лет назад, сидя посреди поля, но далеко не футбольного.

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Тогда он в межсезонье пилил с отцом деревья.

О фермерской жизни Холанд рассуждает давно. В 2020-м норвежец признался, что стал бы фермером или рэпером, если не футбол.

В 2023-м ответ для Sky Sports чуть изменился, но главное осталось на месте: «Я бы был сварщиком или фермером». А в 2022-м он признавался ESPN: «Я думаю о небольшой ферме с несколькими коровами в Брюне, где я вырос».

Брюне – 12-тысячный тихий городок на западе Норвегии. Поселение основали в 1878-м – деревня, как и многие неподалеку, появилась на пути свежей железной дороги. А городской статус Брюне получил только в 2001-м, то есть на год позже рождения Холанда. Сейчас это 49-й по размеру населения город Норвегии.

Местный клуб основан в 1926 году – и с тех пор провел 17 сезонов в высшей лиге. Самый успешный отрезок – с 1976-го по 1988-й, когда команда 13 сезонов подряд играла в элите, дважды занимала второе место, выиграла Кубок и даже поучаствовала в Кубке УЕФА и Кубке кубков.

В вышке команда не играла уже больше 20 лет. И вот теперь появился реальный шанс на возвращение – еще и с такой поддержкой от местных трактористов.

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Фото: instagram.com/erling ; brynefk.no