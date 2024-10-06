🎥 «Эвертону» прилетело от Каррагера. Джейми обрушился на «ирисок» за издевательский ролик о воспитаннике клуба

Матч «Эвертона» и «Ньюкасла» в седьмом туре АПЛ завершился нулевой ничьей. Энтони Гордон мог вывести свою команду вперед на 35-й минуте, но молодой англичанин не реализовал пенальти.

После игры «Эвертон» решил потроллить Гордона. Фанат в соцсетях написал: «Хотелось услышать звук сигналки, когда пенальти был отражен».

Пресс-служба «ирисок» выполнила желание болельщика и выкатила такой ролик:

Гордон – воспитанник «Эвертона». 23-летний вингер родился в Ливерпуля и находился в системе «ирисок» с 2012 года, он попрощался с клубом лишь прошлым летом. За Энтони ливерпульцы получили от «Ньюкасла» 45 млн евро с учетом бонусов.

«Эвертону» прилетело от Джейми Каррагера. Легенда «Ливерпуля» раскритиковал отношение клуба к воспитанникам:

«Местный парень, который прошел через вашу академию, здорово помогал вам при Лэмпарде. Он хотел уйти потому, что в клубе творилась неразбериха на поле и за его пределами. Он тот, кого вы продали за 40 млн. Народный клуб!»

Как думаете, претензия Джейми справедлива?

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