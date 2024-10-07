ПАОК оштрафовал игроков – они выиграли. А Оздоев и Чалов даже не вышли

Важный успех.

Все, черная полоса ПАОК завершилась – 1:0 со скромным «Левадиакосом», предпоследней командой чемпионата Греции. Прервали серию из трех подряд поражений.

Магомед Оздоев и Федор Чалов даже не вышли на поле, просидели весь матч на скамейке.

ПАОК выиграл впервые за четыре матча. Как это было?

Тяжело.

ПАОК создавал не так много моментов, но на 86-й минуте им повезло: под навес Виейриньи идеально открылся Мади Камара. Гвинеец выскочил из-под защитника Триантафиллоса Цапраса – и в падении замкнул пас.

Порадовались не только голу, ведь за 15 минут до этого «Левадиакос» не реализовал пенальти. Так у ПАОК получил двойной удар, аутсайдеры не смогли отыграться. В добавленное время добил Штефан Шваб, вот он забил с точки.

Главные моменты матча – в этом видео:

Серия из поражений ПАОК прервана:

❌ 1:3 с «Галатасараем», Лига Европы;

❌ 0:1 против «Ариса», чемпионат;

❌ 0:1 с румынским ФКСБ, снова ЛЕ.

И вот 2:0 с «Левадиакосом», хотя не совсем этого ждали после идеального старта с шестью победами за семь матчей. Надо исправляться.

У Оздоева и Чалова пока по одному результативному действию. Россияне играют в ЛЕ, но отдыхают в чемпионате. В этот раз даже не вышли на поле, зато их никто не оштрафует.

ПАОК штрафовал игроков. Помогло?

Греческое издание Sport24 писало, что после серии поражений ПАОК решился на радикальный шаг – оштрафовали своих же игроков, сумма не объявлена.

Так руководство надеялось оказать на игроков давление, сподвигнуть их на улучшение выступлений и результатов. Причем внутри ПАОК признают, что команде не повезло в тех матчах, но считают, что игроки поплатились «за неэффективность в реализации», а в некоторых случаях «сами сработали недостаточно хорошо».

Видимо, помогло.

ПАОК снова на первом месте, теперь у них 16 очков после восьми туров. Дальше сыграют с АЕК, одним из главных соперников.

ПАОК Чалова и Оздоева основан переселенцами из Турции. История клуба – отголоски большой войны

Фото: x.com/PAOK_FC