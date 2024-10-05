🤔 Мотта высказался о будущем Погба в «Юве». У фанатов похожее мнение

Поль Погба уже в марте может сыграть за «Ювентус», но есть вопрос. Хочет ли этого сам «Юве»?

Ответом мог стать комментарий главного тренера «старой синьоры» Тиаго Мотты:

«Клуб решит, что делать с Погба. Поль был отличным игроком... он давно не играл. Я сосредоточен только на настоящем».

Такой расплывчатый комментарий оставил лишь больше вопросов, но есть ощущение, что «Юве» хочет избавиться от француза. А чего хотят фанаты? Давайте посмотрим.

💭 «Расторгните его контракт. Я хочу увидеть, как он и Кобби Майну будут руководить полузащитой «МЮ» в следующем сезоне».

💭 «Это был трудный путь для Погба, но он все еще способен на сюрпризы. В то время как Мотта сосредоточен на настоящем, возможно, «Юве» стоит подумать о том, чтобы дать ему еще один шанс, прежде чем принимать какие-либо радикальные решения».

💭 «Погба закончился!»

💭 «Самый переоцененный игрок 21-го века после Эдена Азара».

💭 «После провального старта он еще хочет зарубить и Погба. Не удивительно».

💭 «Погба уже давно закончился».

А вы верите в Поля?

🙏🏻😍 «О, боже...» В соцсетях началось безумие после новости о сокращении дисквалификации Погба 🙃

«Верните в «МЮ» и «Погба в «Челси» − мечта». «Юве» планирует расторгнуть контракт с французом, фанаты нашли ему новые клубы