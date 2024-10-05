«Верните в «МЮ» и «Погба в «Челси» − мечта». «Юве» планирует расторгнуть контракт с французом, фанаты нашли ему новые клубы

Вчера хавбек «Ювентуса» Поль Погба узнал о заметном сокращении дисквалификации за употребление допинга − с 48 месяцев до 18-ти. Француз смог убедить CAS в том, что запрещенная субстанция − DHEA (вещество, повышающее тестостерон) − оказалась в его организме случайно, а не специально. Кроме того в решении говорится, что она влияет только на женщин.

Теперь Погба может начать тренировки в «Ювентусе» с января 2025 года, а уже в марте получит право выйти на поле. Его контракт с клубом действует до июня 2026-го, а зарплата составляет 10,2 млн евро в год. Правда, на время дисквалификации ему платили минимальную − 42 тысячи евро.

Не успели некоторые болельщики обрадоваться тому факту, что вновь увидят француза в черно-белой футболке, как Фабрицио Романо разбил все мечты. Как сообщает инсайдер, «Юве» настроен на расторжение контракта с Погба, а не внедрение его в состав. Это значит, что Поль станет свободным агентом и к нему уже есть интерес со стороны клубов МЛС и Саудовской Аравии.

Болельщики не согласны с тем, что Полю Погба стоит ехать в лиги, в которых обычно заканчивают карьеру. Вот что они написали в комментариях:

💭«Он мог бы оживить полузащиту «Юнайтед», но Тен Хаг сделает его «проблемой».

💭«Верните его назад в «МЮ».

💭«Переход Погба в «Челси» был бы мечтой. Мне это нужно, нам это нужно».

💭«Тодд Боули, ты можешь это сделать для нас?»

💭«Хотел бы, что бы «МЮ» оказал ему услугу по примеру Джонни Эванса».

💭«Интер Майами», твой выход».

💭«Ювентусу» уже было достаточно Поля Погба».

💭«Вижу, что некоторые клубы АПЛ могли бы его взять прямо сейчас».

💭«Если он в порядке, его следует пригласить на тренировку в «Юнайтед». Он мог бы кое-чему научить Майну и Угарте».

А как вы думаете, какой клуб стоит выбрать Полю Погба? Пишите в комментариях.