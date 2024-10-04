🙏🏻😍 «О, боже...» В соцсетях началось безумие после новости о сокращении дисквалификации Погба 🙃
Полю Погба сократили дисквалификацию до 18 месяцев! А это значит, что француз может вернуться на поле уже в марте.
Потрясающая новость стала трендом соцсетей. Это тот редкий случай, когда все счастливы.
Сразу к комментариям.
💭 «Погба на самом деле вернулся!»
💭 «О, боже... Какой славный день».
💭 «Ждем возвращения Гризманна в сборную».
💭 «POGBACK!»
💭 «Если в воскресенье еще уволят тен Хага, то это будет лучший октябрь в моей жизни».
💭 «Мотта займется его перерождением».
💭 «Я никогда не видел, чтобы кто-то так деклассировал Тони Крооса, как Погба».
💭 «Не могу дождаться. Футбол скучал по нему».
💭 «Тодд Боули уже связался с ним».
💭 «Лучший полузащитник мира возвращается».