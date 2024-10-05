У Зурико хет-трик в топ-лиге! Даже Хвича такого не делал

Тащит «Сент-Этьен» со дна.

Зурико Давиташвили заверкал в новом французском клубе: сделал хет-трик в ворота «Осера». 23-летний грузинский вингер помогает «Сент-Этьену» подниматься.

Три гола в топ-лиге – от экс-игрока «Рубина», «Ротора» и тульского «Арсенала». Вот как это было.

Хет-трик Зурико: по голу в каждой трети матча

Давиташвили равномерно распределил такие важные голы.

⚽️15’ – сам прорвался по левому флангу, зашел в штрафную и классно закрутил в дальний угол!

⚽️54’ – обыграл троих соперников и ударил с линии штрафной, прошил вратаря Донована Леона.

⚽️86’ – один на один выходил форвард Люка Стассен: он не пожадничал и отдал Зурико, грузиин забил и показал на эмблему.

А потом и поцеловал – фанаты «Сент-Этьена» просто в восторге!

Есть первый хет-трик в европейской карьере!

Так грузин принес «Сент-Этьену» вторую победу в сезоне, еще выигрывали у «Лилля». Правда, сразу после трех очков против команды из Лиги чемпионов получили 0:8 от «Ниццы». Давиташвили отыграл тот матч полностью.

Сейчас исправляется.

Зурико – третий грузин с хет-триком в XXI веке. И первый в топ-лигах!

Это лето изменило карьеру Давиташвили: сначала помог Грузии добиться исторического плей-офф на Евро, потом перешел в «Сент-Этьен», со сделкой помогли финансовые трудности «Бордо». Так Зурико наконец-то добрался до топ-лиги – поднялся из второго дивизиона.

● Давиташвили отлично начал сезон: три гола и две голевые за семь игр, пока весь остальной «Сент-Этьен» забил лишь четыре мяча.

● Зурико стал вторым грузином с хет-триком в топ-лигах в XXI веке: после Александра Иашвили – тот делал это еще в ноябре 2003-го, за «Фрайбург» в матче против «Вольфсбурга». Хвиче Кварацхелии и Жоржу Микаутадзе такого не удавалось.

● Был еще грузинский хет-трик в ЛЧ – у полузащитника Левана Кобиашвили в 2008-м, он играл за «Шальке» против ПСВ.

После трансфера за шесть миллионов евро тренер «Сент-Этьена» Оливье Даль’Ольо формулировал ожидания от Зурико: «Это футболист высокого уровня. Он уже доказал, что хорошо удерживает мяч, пасует и может забивать. Когда он владеет мячом, сразу же появляется ощущение, что сейчас может произойти нечто важное».

И правда – происходит магия.

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Фото: eastnews.ru /JEFF PACHOUD