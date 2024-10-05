«Байер» упустил 2:0 с аутсайдером, «Дортмунд» влетел «Униону». Немецких топов штормит после идеальной ЛЧ

А наверху «Айнтрахт» и «Фрайбург».

Яркие выходные в Германии: «Байер» выигрывал 2:0 к восьмой минуте, но не победил, а дортмундская «Боруссия» получила 1:2 от «Униона» и вывалилась из еврокубковой зоны.

Участников Лиги чемпионов потрепало сразу после побед.

«Байер» повел 2:0 на 8-й минуте – но отдал матч за час. Это как?

Чемпионы играли со скромным «Хольштайном», который не выиграл ни одного матча на старте сезона и получал 1:6 от «Баварии». Аутсайдера задавили сразу, уже на четвертой минуте забил форвард Виктор Бонифасе.

Через четыре минуты «Байер» поймал на ошибке и, казалось, добил вторым – точный удар Йонаса Хофманна. 2:0 к 8-й минуте – выглядело так, что «Байер» закрыл матч, что цель теперь – только разгром.

Но нет, «Хольштайн» еще до перерыва отыграл один мяч: головой забил защитник Макс Гешвилль. Голевая – у 34-летнего Льюиса Холтби, он до сих пор играет.

А на 68-й минуте неожиданно повалился Джонатан Та. Уже в штрафной пришлось нарушать Джереми Фримпонгу, получили пенальти. Форвард «Хольштайна» Фите Арп реализовал.

Все готовились к позднему голу «Байера», а магии не случилось. Закончили 2:2, хотя хозяева нанесли 23 удара. И семь из них – в створ. Это вторая ничья «Байера» подряд – после «Баварии», когда остановили автобусом , радовались, а сейчас явно огорчены.

«Дортмунд» получил от «Униона». Продолжают страдать на выезде

«Боруссия» правит на старте Лиги чемпионов (10:1 по сумме двух побед), но перед матчем с «Унионом» потеряла троих игроков: универсального Джованни Рейну, вингеров Карима Адейеми и Жюльена Дюранвиля – все вылетели минимум до конца ноября.

За Адейеми совсем жалко, он в топ-форме: хет-трик с «Селтиком» в ЛЧ и два ассиста с «Бохумом». Без такого Карима наверняка будет сложно.

Потери сказались на игре «Дортмунда», причем сильно: почти не создали моментов с «Унионом», а на правом фланге даже вышел номинальный форвард Максимилиан Байер.

А вот «Унион» часто атаковал и на 26-й минуте повел: защитник Кевин Фогт реализовал пенальти – за фол Нико Шлоттербека на нападающем Бенедикте Холлербахе. До перерыва хозяева забили и второй – это Йорб Вертессен. Малознакомые имена героев.

«Боруссия» отыграла один во втором тайме, забил Юлиан Рюэрсон. Но этого не хватило – 1:2.

«Дортмунд» не выигрывает в гостевых матчах этой Бундеслиги: 0:0 с «Вердером», 1:5 от «Штутгарта», вот еще и 1:2 против «Униона». Зато в Бельгии разнесли 3:0 «Брюгге», но это ЛЧ – там играют привычно лучше.

Лидеры Бундеслиги: «Бавария»... «Айнтрахт» и «Фрайбург»

Прошло только шесть туров, но пока «Байер» и «Дортмунд» качает, в лидерах «Айнтрахт», «Фрайбург» и «Унион». Здесь же «Лейпциг».

«Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» в воскресенье, отличный шанс оторваться от конкурентов.

Дальше международный перерыв. После с «Айнтрахтом» сыграет «Байер», затем у команды Хаби Алонсо будет «Брест» в ЛЧ и «Вердер» в чемпионате.

«Дортмунд» после паузы примет «Санкт-Паули», поедет к кризисному «Реалу» на повторение финала ЛЧ и будет ждать у себя «Аугсбург».

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Фото: IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO, Rolf Vennenbernd/Global Look Press