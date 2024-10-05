«Сити» проиграл «Фулхэму» по xG, «Арсенал» пропустил первым, травмы «Ливерпуля». Главное у топов АПЛ

Все лидеры могли ошибиться, но все выиграли.

Лидеры АПЛ синхронно выиграли, но с трудом. «Ливерпуль» все еще первый – на радость жене Арне Слота.

Слот – уже рекордсмен «Ливерпуля». С 9 побед из 10 не начинал даже Клопп

«Ливерпуль» в раннем матче обыграл «Кристал Пэлас» – 1:0 . Диогу Жота забил уже на 9-й минуте, мяч так и остался единственным. Португалец выдал хороший отрезок: три гола и ассист в четырех матчах выбили из основы Дарвина Нуньеса.

Команда выиграла шесть матчей подряд и девять из десяти в сезоне. Единственное поражение – дома от скромного «Ноттингема» (0:1).

Арне Слот уже установил рекорд «Ливерпуля». Он первый тренер в истории клуба с девятью победами из десяти на старте. Даже Юрген Клопп начал хуже: только шесть побед в десяти играх, еще три ничьих и поражение.

«Первое место для меня – особенное событие, – Слот счастлив. – Игроки думают о сборных, но для меня, если я проиграю, будет три-четыре дня несчастья. Думаю, моя жена обрадуется, потому что у нее дома будет кто-то счастлив».

Расстроила только травма Алиссона. Вратарь повредил мышцу на 79-й минуте, когда выбивал мяч мяч из вратарской после не слишком удобного паса Трента Александера-Арнолда. Бразильца заменил 23-летний чех Витезслав Ярош, для него это дебют за топ-клуб. «Думаю, он пропустит несколько недель, – считает Слот. – Алиссон – наш железный первый номер, лучший голкипер мира, так что его травма – это удар для нас и для него самого».

Алексис Мак Аллистер отыграл только первый тайм из-за травмы паха, сообщил главный тренер. Он мог продолжать матч, но отметил, что боль слишком сильная и попросил замену. Тоже проблема, хотя есть пауза на сборные, чтобы подлечиться.

«Арсенал» уступал команде с одним очком. Но Сака быстро выручил двумя ассистами и голом

«Арсенал» разобрал «Саутгемптон» – 3:1, хотя пропустил первым . Лондонцы быстро вернулись благодаря шикарному выступлению Букайо Сака. У него две голевые и третий мяч в концовке – 1+2 от лидера «Арсенала». У Букайо уже семь ассистов в семи турах чемпионата Англии. В топ-лигах больше пяти передач нет ни у кого. Кто взял и тем более закапитанил его в фэнтези, счастливы .

Кай Хавертц вышел в паре с Габи Жезусом – и снова забил! У немца уже четыре матча с голами – окончательно трансформировался в нападающего.

«Арсенал» выиграл четвертый матч подряд. До этого убрали «Болтон» (5:1) в Кубке лиги, «Лестер» (4:2) в чемпионате и «ПСЖ» (2:0) в Лиге чемпионов. Всего у команды Микеля Артеты семь побед и три ничьих в этом сезоне.

Дубль Ковачича – оказывается, так бывает. «Фулхэм» был острее, а все равно проиграл

«Сити» выиграл у «Фулхэма» – 3:2, тоже проигрывали по ходу . На 26-й минуте первым забил Андреас Перейра, но у Пепа нашелся неочевидный герой: Матео Ковачич ответил дублем. В первом тайме сыграл на подборе, в начале второго элегантно обвел защитника у штрафной и четко пробил. Ковачич за два прошлых сезона забил только дважды – а тут столько же за один матч.

Теперь он прямая замена Родри – с ударами у хорвата порядок: «Для меня это многое значит, потому что моя жена беременна, – радуется Ковачич дублю. – Было здорово забить несколько голов для малыша».

В итоге «Сити» довел до победы, хоть и пропустил второй. Потому что на 82-й забил Жереми Доку, и гол Родриго Муниз в концовке не повлиял на исход. А ведь «Фулхэм» даже обошел «Сити» по xG – 2,4 против 1,55. Не повезло, что Адама Траоре запорол сразу три момента.

У «Ман Сити» ни одного поражения в 11 матчах сезона – восемь побед, три ничьих. Дважды теряли в АПЛ (против «Арсенала» и «Ньюкасла»), поэтому не лидируют.

Еще и юбилей: «Сити» не проигрывает дома 50 матчей подряд – 41 победа во всех турнирах и девять ничьих. Последний раз «Сити» уступал на «Этихаде» еще в ноябре 2022-го – «Брентфорду» (1:2).

5:3, 4:1, первая победа «Лестера» – что в других матчах?

Тоже ярко.

● «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» устроили шоу – 5:3 . Бриан Мбемо реализовал пенальти в середине первого тайма: отличился в третьем матче подряд, теперь у него шесть мячей в АПЛ. Неделю назад «Брентфорд» первым в истории футбола забил на на 1-й минуте в трех матчах Премьер-лиги подряд. На этот раз ждали аж 75 секунд – но все равно вау!

● А вот «Вест Хэм» забил на 1-й минуте – «Ипсвичу» . Закончили 4:1, первая лондонская победа за шесть матчей.

● «Лестер» победил «Борнмут» (1:0) и вышел из зоны вылета . Для команды Джейми Варди, вернувшейся в АПЛ, это первая победа в сезоне.

Тройка останется такой на паузу. «Ливерпуль» лидирует

Расклад тот же. «Ливерпуль» опережает «Сити» и «Арсенал» на одно очко. «Челси» и «Астон Вилла» рядом, но у них впереди еще седьмой матч: лондонцы проверят «Ноттингем Форест», «Вилла» примет кризисный «Ман Юнайтед». Максимум приблизятся, но в топ-3 не залезут.

В следующем туре столкнутся «Челси» и «Ливерпуль». «Сити» встретится с «Вулверхэмптоном», «Арсенал» – с «Борнмутом». Но это через пару недель, после паузы на сборные.

Что делать с Тен Хагом? Пора увольнять?

Фото: eastnews.ru /Ian Walton, OLI SCARFF, Kirsty Wigglesworth