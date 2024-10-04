⚡️ «Юнайтед» получил отказ от одного из главных кандидатов на место Эрика тен Хага 😳

Похоже, что «Манчестер Юнайтед» уже ищет замену Эрику тен Хагу.

Итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщает, что манкунианцы сделали предложение о работе наставнику «Интера» Симоне Индзаги.

Самое главное - итальянец ответил. И не просто ответил, а ОТКАЗАЛ .

Возможно, именно из-за этого «МЮ» тянет с увольнением голландца. Узнаем у фанатов?

💭 «Кто-то захочет управлять командой второго эшелона?»

💭 «Я не могу поверить, что он отказал бы самому «МЮ».

💭 «Он нам тоже не нужен».

💭 «Интер» - идеальный клуб для Индзаги. Он правильно сделал».

💭 «Юнайтед» опять опустили».

💭 «Затроллил».