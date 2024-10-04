⚡️ «Юнайтед» получил отказ от одного из главных кандидатов на место Эрика тен Хага 😳
Похоже, что «Манчестер Юнайтед» уже ищет замену Эрику тен Хагу.
Итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщает, что манкунианцы сделали предложение о работе наставнику «Интера» Симоне Индзаги.
Самое главное - итальянец ответил. И не просто ответил, а ОТКАЗАЛ.
Возможно, именно из-за этого «МЮ» тянет с увольнением голландца. Узнаем у фанатов?
💭 «Кто-то захочет управлять командой второго эшелона?»
💭 «Я не могу поверить, что он отказал бы самому «МЮ».
💭 «Он нам тоже не нужен».
💭 «Интер» - идеальный клуб для Индзаги. Он правильно сделал».
💭 «Юнайтед» опять опустили».
💭 «Затроллил».