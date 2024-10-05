🎥 Фанаты «ПСЖ» в Лондоне: парижские ультрас устроили мощный перформанс на дворовом матче английских любителей

«Арсенал» не был гостеприимен к «ПСЖ»: к 35-й минуте Хавертц и Сака довели счет до 2:0, больше голов забито не было. После двух матчей Лиги чемпионов парижане набрали три очка и расположились на 19-й строчке турнирной таблицы.

Зато поклонники «ПСЖ» прекрасно чувствовали себя в столице Англии. Парижские ультрас забрели в лондонский двор, где простые парни гоняли мяч на обычной коробке. Фанаты затянули заряд о любимом клубе:

«Вперед, вперед, «ПСЖ» вперед! Никогда не бросай, всегда подбадривай! Вперед, вперед, «ПСЖ» вперед!»

Такую поддержку лондонские любители точно не ожидали увидеть на своем дворовом матче.

Видео разлетелось по соцсетям, ролик уже прокомментировал англоязычный аккаунт «ПСЖ»: «Лучшие фанаты в мире».

А как вам такой перформанс парижских ультрас?

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