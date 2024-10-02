«Почему меня посадили на скучную сторону?» Cardi B просится в фан-сектор «ПСЖ»

Американская рэперша Cardi B приехала на Неделю моды в Париже, а еще заскочила на «Парк-де-Пренс». «ПСЖ» в тот день обыграл «Ренн» (3:1).

Матч получился богатым на голы, однако Карди не была впечатлена игрой – в основном потому, что болельщики были слишком... тихими.

«Почему они посадили меня на скучную сторону?», – написала она в соцсетях.

«Я не хочу сидеть с тихими людьми. Я хочу сидеть с буйными!» Да-да, она имела в виду местных ультрас, наведя на них камеру.

Вы можете представить Cardi B среди ультрас? Это точно скрасило бы обстановку!