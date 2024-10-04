Мареска устроил жуткую ротацию: в течение недели у «Челси» сыграло два абсолютно разных состава

Пока все лето в интернете шутили про раздутый состав лондонского «Челси», в клубе явно что-то знали. К примеру то, что сезон очень длинный, а кроме АПЛ есть еще и еврокубки.

Для Энцо Марески большое количество игроков одновременно головная боль и решение некоторых проблем. К примеру, можно спокойно проводить полную ротацию, при этом не сильно теряя в качестве. Так итальянец и поступил, выпустив в АПЛ один состав, а в Лиге конференций − другой.

Вот как это выглядело на практике:

Ноль повторений, при этом две победы − над «Брайтоном» и «Гентом» с одинаковым счетом 4:2. Пока мы смеялись, у них была тактика, которой они придерживаются.