😳 «Куда я попал?» Лапорта вручил Шченсны дисконт на 20% в клубном магазине «Барсы». Его лицо может стать легендарным мемом 😬
Самый счастливый человек осени - Войчех Шченсны.
Совсем недавно поляк объявил о завершении карьеры, а уже 2 октября вернулся в футбол. Да не просто вернулся, а подписал контракт с «Барселоной»!
Конечно, это счастливое (и одновременно не очень) стечение обстоятельств, но скоро это станет лишь историей. Зато теперь в «Барсе» сразу два поляка!
Президент «Барсы» Жоан Лапорта поздравил голкипера с переходом в клуб и, внимание, подарил ему дисконтную карту в клубный магазин.
Реакция фанатов.
💭 «Этот парень собирается купить зажигалку «Барсы» со скидкой».
💭 «Лапорта - гений. Он уже хочет, чтобы Войчех потратил свою зарплату в магазине».
💭 «На табак распространяется?»
💭 «Ну да. Это ведь самое главное».
💭 «Ахаха, надеюсь, это шутка».
😂 Жена Шченсны выложила видео после перехода мужа в «Барсу»: не все рады его решению
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Если я правильно понял, то Шченсны дарят карточку сосьос — зарегистрированного члена футбольного клуба, которая, действительно, даёт скидку в фан-шопе