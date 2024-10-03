😳 «Куда я попал?» Лапорта вручил Шченсны дисконт на 20% в клубном магазине «Барсы». Его лицо может стать легендарным мемом 😬

Самый счастливый человек осени - Войчех Шченсны.

Совсем недавно поляк объявил о завершении карьеры, а уже 2 октября вернулся в футбол. Да не просто вернулся, а подписал контракт с «Барселоной»!

Конечно, это счастливое (и одновременно не очень) стечение обстоятельств, но скоро это станет лишь историей. Зато теперь в «Барсе» сразу два поляка!

Президент «Барсы» Жоан Лапорта поздравил голкипера с переходом в клуб и, внимание, подарил ему дисконтную карту в клубный магазин .

Реакция фанатов.

💭 «Этот парень собирается купить зажигалку «Барсы» со скидкой».

💭 «Лапорта - гений. Он уже хочет, чтобы Войчех потратил свою зарплату в магазине».

💭 «На табак распространяется?»

💭 «Ну да. Это ведь самое главное».

💭 «Ахаха, надеюсь, это шутка».

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