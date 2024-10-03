😂 Жена Шченсны выложила видео после перехода мужа в «Барсу»: не все рады его решению
Войчех Шченсны официально в «Барселоне», в среду вратарь подписал контракт с новым клубом. Однако не вся его семья рада переходу: жена Марина поделилась в соцсетях вот таким видео.
«Мы очень рады его решению, гордимся им и полностью его поддерживаем»,– говорит она. Однако внезапно ее прервал их шестилетний сын Лиам, добавив: «Лиам не счастлив».
Да, малыш болеет за мадридский «Реал», а его любимый игрок – Криштиану Роналду.
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