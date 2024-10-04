Без шансов. Почти.

«Реал» проиграл «Лиллю» – 0:1 с единственным голом Джонатана Дэвида. Что это было?

«Мадрид» получил с пенальти. Навалился в конце, но не спас

«Реал» сильно потрепал матч с «Атлетико», пришлось ротировать состав: впервые в старте вышел 18-летний Эндрик, пока отдыхал Родриго. Килиан Мбаппе начал в запасе: он сенсационно вылечился на две недели раньше первоначальных прогнозов.

Эндрик не зажег, как и вся атака «Реала» – почти не создали опасных моментов. А перед перерывом получили пенальти в свои: вингер Эдон Жегрова зарядил со штрафного, а мяч отскочил прямо в руку Эдуардо Камавинга.

Судья Маурицио Мариани сначала не увидел момент, но включился ВАР – пенальти назначили.

Шанс реализовал форвард Джонатан Дэвид. У него пять голов в трех последних матчах, причем есть и хет-трик – в ворота скромного «Гавра».

А ведь Дэвид мог забивать и раньше − дважды за одну атаку спас Лунин (подменяет травмированного Куртуа).

«Мадрид» почти не атаковал во втором тайме, даже когда вышел Мбаппе, но в самом конце все-таки мог вырвать ничью. На 85-й минуте 17-летний Айюб Буадди возле штрафной подарил мяч Винисиусу, тот зашел в штрафную, но спасла серия отскоков.

Через минуту сам Винисиус не попал по мячу, очень опасно.

Через три минуты не справился Гюлер, вот из такой выгодной позиции.

«Реал» привык спасать такие матчи – ничего не вышло. Первым в раздевалку ушел Мбаппе, даже не заметил отца Уилфрида.

Неужели чувствует вину?

Что именно не получилось у «Реала»?

Так выглядит карта усредненных позиций «Мадрида» в первом тайме — никто не заполнял опорную зону соперника.

«Лилль» очень легко защищался в компактных 5-3-2 — «Мадрид» не угрожал центральным каналам, на флангах хозяева постоянно создавали численное преимущество 2-в-1 или даже 3-в-1 против Винисиуса.

Источником моментов с таким раскладом могли стать только дальние забросы, но «Лилль» уверенно выигрывал дуэли после передач Рюдигера и Милитао из глубины. Возможно, ответом мог бы стать и Эндрик, но он не особо взаимодействовал с партнерами.

«Реал» проиграл впервые с января. А в ЛЧ – впервые за год с лишним

Грустные цифры.

● «Реал» проиграл впервые с 18 января – тогда было 2:4 от «Атлетико», вылетели из Кубка Испании. С тех пор 36 матчей во всех турнирах и ни одного поражения. «Лилль» прервал мегасерию.

● Это первое поражение «Мадрида» в ЛЧ с мая 2023-го, тогда влетели 0:4 в полуфинале с «Ман Сити».

● «Реал» также прервал серию голов на выезде: в последний раз не забивали в выездном матче 21 мая 2023-го, когда проиграли «Валенсии» 0:1.

Дальше у «Мадрида» в ЛЧ – домашний «Дортмунд». Сразу перед класико с «Барселоной» (26 октября).

У «Атлетико» 0:4, суперзапасной наказал Нойера, «Юве» выжил после нелепости. Другое главное в ЛЧ

Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press ; East News /Sameer Al-Doumy / AFP