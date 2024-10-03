Таблица ЛЧ: «Дортмунд» – лидер, у «Лейпцига» и «Милана» 0 очков

Изучаем.

Закончился второй тур общего этапа Лиги чемпионов. Время рассматривать таблицу.

● 7 команд с максимальным результатом – 6 очков за 2 тура. Это «Дортмунд», «Брест», «Бенфика», «Байер», «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Ювентус».

«Брест» шокирует. Позади 2:1 против «Штурма» и 4:0 с «Зальцбургом» – австрийцы настрадались.

«Астон Вилла» одолела «Баварию» 1:0. Это первое поражение Венсана Компани в новом клубе.

«Бенфика» вовсе разгромила «Атлетико» 4:0.

● Еще в верхней половине таблицы неожиданно сверкает пражская «Спарта» – 4 очка. «Спарта» разгромила «Зальцбург» 3:0 и удержала ничью против «Штутгарта» 1:1.

● 8 команд с нулем очков: «Янг Бойз», «Слован», «Зальцбург», «Црвена Звезда», «Милан», «Штурм», «Жирона» и «Лейпциг».

«Милан» выделяется: 1:3 против «Ливерпуля» и 0:1 с «Байером». Впереди «Брюгге» (дома), «Реал» (в гостях), «Слован» (в гостях), «Црвена Звезда (дома), «Жирона» (дома) и «Динамо» Загреб (в гостях).

«Лейпциг» тоже: 1:2 с «Атлетико», 2:3 с «Ювентусом». Сначала упустили ничью на последних минутах, а с «Юве» проиграли, ведя 2:1 в большинстве. Ужас. Дальше «Ливерпуль» (дома), «Селтик» (в гостях), «Интер» (в гостях), «Астон Вилла» (дома), «Спортинг» (дома) и «Штурм» (в гостях). Календарь сложнее, чем у «Милана».

Исправят ситуацию?

Фото: Marco Steinbrenner/Keystone Press Agency, IMAGO/Joaquim Ferreira, Ralf Treese/Keystone Press Agency/Global Look Press