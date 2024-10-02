😮🤯 Зачем нужен Куртуа, когда есть такой Лунин? Бешеный сейв украинца в Лиге чемпионов
«Реал Мадрид» – та особенная команда, которую вообще не должна беспокоить травма основного голкипера.
Но это не везение, а заслуга менеджмента, рискнувшего подписать Андрея Лунина.
Претензии украинца на место Тибо Куртуа полностью обоснованы игрой в прошлом сезоне. И вот он доказывает, что это не случайность.
Посмотрите, что сделал Лунин в матче Лиги чемпионов с «Лиллем».
Среагировал.
И добивание отбил!
Другой ракурс.
Феноменально.
Реакция фанатов.
💭 «Какой сейв Лунина!»
💭 «Двойной сейв Лунина! Просто нереальный вратарь!»
💭 «Вот это уровень!»
💭 «Этот сейв может стать решающим!»
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