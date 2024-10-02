😮🤯 Зачем нужен Куртуа, когда есть такой Лунин? Бешеный сейв украинца в Лиге чемпионов

«Реал Мадрид» – та особенная команда, которую вообще не должна беспокоить травма основного голкипера.

Но это не везение, а заслуга менеджмента, рискнувшего подписать Андрея Лунина.

Претензии украинца на место Тибо Куртуа полностью обоснованы игрой в прошлом сезоне. И вот он доказывает, что это не случайность.

Посмотрите, что сделал Лунин в матче Лиги чемпионов с «Лиллем».

Среагировал.

И добивание отбил!

Другой ракурс.

удар

добивание

Феноменально.

Реакция фанатов.

💭 «Какой сейв Лунина!»

💭 «Двойной сейв Лунина! Просто нереальный вратарь!»

💭 «Вот это уровень!»

💭 «Этот сейв может стать решающим!»

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