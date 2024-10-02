🤢 Выбираем самую уродливую форму сезона. Есть девять претендентов
О крутых формах мы часто вам рассказываем, но ведь футбол полон и неудачными дизайнами. Не так ли?
Прочесать все клубы Европы будет проблематично, поэтому возьмем за основу самые критикуемые решения дизайнеров. И выберем самый большой провал.
удшая футбольная форма сентября 2024 года? Мы сузили его до девяти комплектов, некоторые из которых вызвали споры и сильные мнения среди фанатов.
Вот претенденты.
А можете добавить свой вариант в комментариях!
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