😍 Новый хит? Nike выпустит специальные бутсы для Холанда в вулканическом стиле 🌋

Самые-самые крутые футболисты всегда пользуются особой любовью производителей футбольной экипировки. Эрлинг Холанд, разумеется, в их числе.

В соцсети просочились изображения новых фирменных бутс Nike Phantom GX 2, которые разработаны специально для форварда «Манчестер Сити».

Обратили внимание на необычный дизайн подошвы и шипов? Сверху оттенок приобретает темно-синий или даже дымный окрас.

А вот и вдохновитель - вулкан!

Да, немного исландская тема. Но у Норвегии тоже есть действующее огнедышащее жерло - Биренберг. Это самый северный действующий подводный вулкан в мире и единственный действующий вулкан в Норвегии. Его высота - 2277 метров. Последнее извержение датируется 1985 годом.

Лед и пламя...

Модель выпустят в конце 2024-го или начале 2025-го.

Предварительная стоимость: €280-290.