Как продлить серию в 21 год без побед: «Труд Паша» мог, должен был, но не стал чемпионом

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«Труд» (Паша) – это одна из самых известных любительских команд России. Так-то может и самая известная – но как мерить. Есть же, прости Господи, медиафутбол, команды звезд эстрады, да и, предположу, существует не так уж мало любительских команд, на которые просто ходят больше зрителей.

Но мой друг детства Жека «Непуть», серьезный менеджер алкогольной отрасли, знает «Труд» (Паша). У моего старого знакомого финансового аналитика Павла Самиева над столом висит красно-черный шарф с надписью «Труд Паша», и острый ум Павла каждый раз стремится поставить там запятую и восклицательный знак. Многие, в общем, знают «Труд».

Команда играет в первенстве Волховского района Ленинградской области. Играет она там с переменным успехом – чемпионом была, например, последний раз в 2003-м. В прошлом сезоне взяла, наконец, кубок.

Но каким-то образом «Труд» олицетворяет, с одной стороны, девиз Support your local team, а с другой привлекает к себе разнообразных интересующихся корневым футболом. Почти на каждый матч «Труда» гоняют фанаты из Петербурга и окрестностей, и фанатская группировка, полагаю, вполне сравнится с оной какого-нибудь (при всем уважении) такого же черно-красного «Акрона».

Фото из группы «Фанаты ФК «Труд» (Паша)»

Целью этого текста не является исследовательская работа, почему так произошло. Можно подумать об уютном стадионе, любви пашцев к футболу, многолетних местных традициях, крутых ироничных отчетах после каждого матча, стильной атрибутике – но, вероятно, только все вместе взятое, замешанное еще с какими-то секретными ингредиентами, могло выстрелить.

Фото из группы «Фанаты ФК «Труд» (Паша)»

Целью этого текста является рассказ о посещении матча «Труд» – «Стандарт» (Сясьстрой).

У меня много лет в планах было попасть на матч «Труда», но сколько бы я еще собирался – большой вопрос, если бы не случился форс-мажор. В предыдущий день я должен был лететь в Ижевск, однако опоздал на самолет, а плана Б внезапно не нашлось – все остальные самолеты, судя по всему, старательно вывозили туристов из Сочи в последнюю неделю августа.

Тут я вспомнил, что в Паше должен состояться практически золотой матч. «Труд» принимает дома прошлогоднего чемпиона – «Стандарт» из Сясьстроя, и если побеждает, то практически гарантирует себе первое чемпионство за 20 лет. Билеты до Волховстроя еще оставались, стыковка с электричкой до Паши выглядела вполне приемлемо – и я поехал.

Тут следует сказать, что начало сезона абсолютно не предвещало таких хороших шансов «Труда» на золото. После успешного прошлого сезона (второе место и кубок района) «Труд» начал следующий ни шатко, ни валко.

Чемпионат Волховского района играется в двух группах. Паша – самая восточная точка района. Восточнее не то чтобы футбола нет, но первенство соседнего Лодейнопольского района играется уже 8 на 8. В группе «Труд» взял всего одно очко в двух матчах с командой «Волхов-Дом», не смог одолеть и «Фортуну», при том что лучший их футболист Иван Обляков в этом году не играл, ему мешал чемпионат России. Из группы-то вышли, но с трудом.

Однако в финальном турнире у «Труда» внезапно что-то перещелкнуло. Черно-красные пошли громить всех подряд, одолели действующего царя горы «Стандарт» из Сясьстроя в гостях со счетом 3:1 и подошли к концовке с вполне осязаемыми шансами на чемпионство.

Для этого надо было только победить «Стандарт» и дома, потом по возможности одолеть ФК «Кисельню» в гостях (при некоторых раскладах могло хватить и ничьей) и обыграть беспросветного аутсайдера из Новой Ладоги, который, впрочем, в итоге вообще снялся с соревнований.

Читался матч десятилетия, и я на него ехал. Выхожу на станции Паша (надеюсь, вы уже догадались, что ударение – на второй слог), до матча еще два часа. Не спеша изучаю поселок и удивляюсь брендированному местному такси – далеко не в каждом районном центре такое есть, а Паша даже не райцентр.

Захожу перекусить в столовую и вижу, что там продаются изделия пашских древоделов. Не то чтобы мне что-то деревянное срочно нужно, но локальный сувенир – всегда хорошо, поэтому покупаю жене менажницу. Следует отметить, что корня «менаж» лет до тридцати я вообще не знал, потом мне рассказали о menage a trois (сугубо теоретически), еще лет через пять я узнал, что бывает такое изделие – менажница, и вот я ее приобрел. Воистину многогранен мир.

Отправляю открытку, не спеша дохожу до стадиона. Вроде вот-вот начало, а обстановка странная. Отдельные игроки в красно-черном вроде на месте, но соперников нет, фанатов тоже нет, да и зрителей всего пару десятков. Перенесли матч века? Как так? Никакого объявления в группах «Труда» о переносе не видно.

Мало-помалу ситуация проясняется. «Стандарт» (Сясьстрой) беспардонно опаздывает (что послужило темой для интернет-разборок после игры), местные понемногу подтягиваются. А фанаты? Где фанаты?! Вижу в группе грустный комментарий: «К сожалению, фанаты «Труда» (Паша) по разным причинам приехать не смогут. Верим в команду!».

Вот так. Последняя неделя августа с возвращениями с югов и подготовкой детей в школу сломала даже самых стойких. Я ожидал пика поддержки за несколько лет и ярчайшего шоу, а в итоге матч проходил в достаточно камерной обстановке. Что, конечно, не отменяет атмосферности стадиона.

«Труду» надо было побеждать на заказ, а «Стандарт» как будто бы устраивала ничья. Как часто бывает в таких обстоятельствах, местные вышли словно на ватных ногах – тактическое опоздание гостей на полчаса, вероятно, тоже сыграло роль.

Несмотря на давление «Труда», не совру – я подумал, что они пропустят в первой же нормальной контратаке. Очень уж собранными выглядели гости, и очень уж не в своей тарелке выглядели лидеры «Труда». Один Роман Микуц на фланге регулярно генерировал какую-то опасность, но поддержки не находил.

Ожидаемое произошло примерно на 38-й минуте: седовласый форвард «Стандарта» воспользовался тем, что два защитника не договорились, кто его будет держать, и с приличной для такого уровня точностью катнул мяч в угол. Более того, спустя четыре минуты он был обязан забивать второй, но не попал из более выгодной позиции. Ранее полученный ушиб доконал его и на второй тайм он уже не вышел.

Во втором тайме «Стандарт» почти и не атаковал. «Труд» заменил вратаря – в раму экстренно вернулся пропустивший полсезона из-за травмы основной, а запасной пошел на свою основную позицию – в полузащиту. Монотонное давление «Труда» по-прежнему ни к чему не приводило, а смотревшие за полем индюки ушли спать.

И тут минуте на 70-й после навеса защитник, пытаясь выбить мяч, угодил себе в руку. Рекомендации ФИФА что-то там говорят про технический брак, но он настолько явно попал себе в руку, что судья поставил пенальти. Бывший вратарь забил уверенно, и понеслось.

Оставшиеся двадцать минут «Труд» давил из последних сил. Двухсотпроцентных моментов, пожалуй, не было – но били примерно все из самых разных положений.

Мимо, мимо, мимо, вратарь, мимо, защитник, вратарь, штанга, мимо – такова была хроника этого запоздалого штурма. Минут за пять до конца после навеса защитник, пытаясь выбить мяч, угодил себе в руку. Судья плюнул на рекомендации ФИФА, решил, что судьба чемпионства не должна определяться двумя курьезными пенальти, и второй раз не свистнул.

Потом снова было мимо, вратарь, вратарь, мимо, штанга, в своего, мимо, а потом-таки раздался финальный свисток. За судьей из-за второго пенальти бегали многие, форвард Никита «Танк» Проскуряков догнал и был удален за попытку физического воздействия на арбитра. «Стандарт» выстоял.

Потомки еще будут гадать, для чего использовали их предки этот инструмент. А он для случаев, когда мяч улетает в пруд

Из-за задержки матча я уже опаздывал на обратную электричку, вызвал брендированное такси до станции.

– Как матч? – спросил таксист.

– Да блин, «Труд» должен был побеждать, но надо же забивать хоть что-то! И играть начинать надо не с 70-й минуты. А теперь Сясьстрой – чемпионы, похоже.

– А я с Сясьстроя как раз, ха-ха-ха-ха-ха, – демонически захохотал таксист. – Ха-ха-ха! Следил за раскладом!

***

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Забудьте.

Первенство Волховского района – новый турнир для меня, и я не до конца понял расклады. Себе я это скорее могу простить, но удивлен, почему об этом никто не написал ни в одной пашской группе, а еще более удивлен поведению «Стандарта».

Дело в том, что в случае ничьей в этом матче и при некоторых других совпадениях три победы в трех последних матчах сезона выводили в чемпионы идущую третьей команду «Волхов-Дом». И в следующем туре как раз «Стандарт» принимал этот самый «Волхов-Дом». И после первой нужной победы в параллельном пашскому матче стало понятно, что вообще-то ставить в Паше автобус «Стандарту» было невыгодно.

Дело в том, что матч «Стандарт» – «Волхов» оказался на три результата. Победа «Стандарта», понятно, гарантировала им чемпионство. Ничья в этом матче и победа «Труда» в Кисельне делала чемпионом «Труд». Но победа «Волхова»-то открывала путь к чемпионству ему. А теперь поди выиграй дома на заказ!

Короче, это оказалась грустная история. «Труд»-то в Кисельне выдал один из лучших матчей сезона – 5:2. В Сясьстрое до 90-й минуты счет был 2:2, и жители Паши готовились выходить на местную Никольскую в красно-черных цветах. В добавленное время, когда каждой из команд нужен был гол любой ценой, забили гости.

Вот где аукнулось «Труду» гостевое поражение от «Волхова» в первых матчах сезона, когда пашцы только искали свою игру. Будь там хотя бы ничья (игра шла в зачет финального турнира), «Труд» оказался бы чемпионом.

Но, казалось бы, оставался еще один шанс.

С кем там играть «Волхову» в последнем туре? С «Фортуной» (Вындин Остров)?

Есть только один человек, который может нас всех спасти.

Иван Обляков.

И как раз пауза на сборные.

Иван, на хрен тебе этот визит во Вьетнам и Таиланд, когда на кону стоит что-то гораздо большее? Когда ты можешь впервые за много лет сделать «Труд» (Паша) чемпионом, остановив вместе со своими партнерами «Волхов-Дом»? Иван, им тяжело будет без тебя. Да что там, они скорее всего не сдюжат.

Иван, Валерий Георгиевич поймет, он разумный человек. Может даже, Марко Николич отпустит на день, о нем тоже люди хорошее говорят. Важное же дело! Важнейшее!

***

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Забудьте.

Как я уже говорил, я плохо знаю первенство Волховского района, и немного перепутал. В последнем туре «Волхов-Дому» предстояло играть не с «Фортуной», а с «Кисельней». Конечно, как говорится, поле ровное, мяч круглый, а футбольный матч длится 90 минут, но все кончилось тем, что «Кисельня» просто никуда не приехала. Вообще в последнем туре никто никуда не поехал, все повели детей в школу, «Труд» остался вторым, а «Стандарт» – третьим (и что дал вам ваш автобус?!).

***

Какой смысл, какая мораль?

Забивать надо.

Включаться в главных матчах надо раньше 70-й минуты.

Начинать сезон надо более сознательно.

Без фанатов на ключевых играх грустно.

Впрочем, не покидает ощущение, что судьба оказалась крайне строга в отношении очень симпатичного «Труда». Хотя бы один расклад мог бы повернуться и в их пользу. Что ж, тем слаще будет момент, когда «Труд» (Паша) все-таки станет чемпионом. ТПВБП, как говорится.