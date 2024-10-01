Буффон наконец женился на популярной ведущей. Их отношения начались с того, что Джиджи наставил рога бывшей🫢

В минувшие выходные легенда мирового футбола Джанлуиджи Буффон женился на бывшей ведущей Sky Sport Иларии Д'Амико после 10 лет отношений.

Для именитого голкипера этот брак стал вторым. Первый случился с чешской моделью Аленой Середовой, с которой они были в отношениях с 2005 года, а развелись в 2014-м. Алена родила Джиджи двоих сыновей.

Ходят слухи, что отношения с новой супругой у Буффона начались, когда он еще был официально женат.

42-летняя Середова держалась в тени в годы после развода с Буффорном и отказывалась комментировать их отношения.

«Я хочу подчеркнуть, что никогда не говорю о своем бывшем муже. Мне очень важен мир».

Но, отвечая на вопросы поклонников в Инстаграме, она уколола 46-летнего Джиджи.

«По-моему, Буффон ни черта не понимает в женщинах», - написала Алена.

Фанат спросил ее, как она могла простить Буффона после «такого количества боли».

Середова ответила: «От рогов еще никто не умирал. Нужно двигаться дальше. Нужно пройти долгий путь, многое зависит от окружения. Хотя, конечно, разочарование остается».

Сейчас Середова находится в отношениях с бизнесменом Алессандро Нази, в прошлом году у пары родилась дочь.