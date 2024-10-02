Это’О запретили полгода посещать матчи Камеруна. Сорвался на женском ЧМ

ФИФА пишет про оскорбления, но не конкретизирует.

Самюэлю Это’О запретили на шесть месяцев появляться на матчах сборных Камеруна – и мужской, и женской, любых возрастов. Такой запрет вывесила ФИФА, сославшись на два пункта в регламенте.

Известены матч, дата и причина. Но что именно сделал Это’О для такого бана? Пока только догадки.

Вероятно, вспылил из-за судейства

Это’О занимает пост президента камерунской федерации футбола. ФИФА дисквалифицировала его на шесть матчей за нарушений статей 13 и 14 в регламенте. В статье 13 говорится об оскорбительном поведении и нарушении принципов фэйр-плей, в 14-й – о неправомерном поведении игроков и должностных лиц.

По данным ФИФА, нарушения состоялись 11 сентября в матче Бразилия – Камерун (3:1) в 1/8 финала ЧМ среди женщин в возрасте U-20.

В первом тайме у камерунок гол забила Наоми Это (схожая фамилия, а номер – десятый), ответный мяч влетел с пенальти. В матче было три желтые карточки.

В официальный обзор матча не попали никакие стычки. Но в комментариях многие удивились поставленному пенальти: утверждали, что бразильянка в той атаке еще и сыграла рукой.

ФИФА не уточняет, как именно Это’О нарушил правила. Можно только предположить, что это было связано с судейством в игре против Бразилии, учитывая, что по пенальти поднялась дискуссия.

Бразильянки дожали Камерун в дополнительно время, но уступили в четвертьфинале команде КНДР, которая и выиграла турнир. Да, именно КНДР была первой в группе с Аргентиной (которая получила 2:6) и Нидерландами, а в плей-офф прошла Австрию, Бразилию, США и переиграла в финале Японию.

С Это’О нескучно – бил блогера на ЧМ, получал обвинения в договорняках, убирал незаконно поставленного тренера

Просто короткий дайджест с декабря 2021-го – с того момента, как Это’О возглавил федерацию футбола Камеруна.

● Самюэль получил 22-месячный срок условного заключения в Испании – из-за налоговых преступлений. Признал их, но подал иск против своего бывшего представителя.

● Зарядил с ноги мужчине, который снимал его после матча Бразилии и Южной Кореи на ЧМ-2022. Камерунские медиа писали, что это был алжирский блогер, который обвинил Это’О в подкупе судьи в стыковых матчах к чемпионату мира (Алжир не попал на ЧМ из-за Камеруна).

Позже Самюэль извинился, но уточнил: «Меня оскорбили и обвинили в мошенничестве без каких-либо доказательств». И посоветовал алжирцам «обрести покой и преодолеть разочарование от болезненного поражения».

● Получил обвинения в организации договорных матчей. В июле 2023-го появилась запись телефонного разговора Это’О с президентом одного из клубов камерунского второго дивизиона, который находился в нижней части таблицы. Это’О сказал ему, что команда должна подняться вверх. «Это наша цель. Это наша федерация. Нас четверо: мы и еще 2 человека», – добавил он.

В итоге клуб внезапно вышел в первый дивизион. «В разговоре я защищал президента, который вкладывает деньги и хочет уйти из футбола, потому что некоторые из нас не выполняют свою работу», – ответил на обвинения Это’О.

● В конце 2023-го – новое потрясение: внебрачная дочь подала в суд из-за задолженности по алиментам. Сообщалось, что еще в 2015-м суд обязал выплачивать 10 тысяч евро в месяц на содержание дочери, но Это’О ничего подобного не делал. Еще одна дочь, тоже внебрачная, потребовала год тюрьмы для отца – ей он не выплачивал алименты пять лет.

● Нарвался на жалобы коллег из Камеруна президенту ФИФА. По информации The Athletic, за отставку Это′О выступили футбольные чиновники страны, включая президента профессиональной лиги Камеруна Пьера Семенге и бывшего вице-президента Fecafoot Генри Ньялла Куана. Письма были направлены Джанни Инфантино.

ФИФА в итоге начала расследование, заподозрив камерунца в самых разных грехах: злоупотреблении властью, коррупции, договорных матчах и угрозах насилия в адрес людей, не согласных с его позицией. Это’О подал в отставку (случилось это после вылета Камеруна в 1/8 финала Кубка Африки), но ее не приняли.

● Также были разборки вокруг тренера сборной. После Кубка Африки контракт с Ригобером Сонгом не продлили. В апреле пришел бельгиец Марк Брис, но как: его назначило министерство спорта в одностороннем порядке – без участия федерации. По правилам ФИФА, это вмешательство правительство в дела спортивных организаций.

Бриса то отстраняли, то возвращали. Это’О сначала гневился на тренера, потом извинялся. В итоге Брис остался в сборной: в июне Камерун разгромил Кабо-Верде и сыграл вничью с Анголой. Чтобы выйти на ЧМ-2026 напрямую, надо выиграть отборочную группу из шести команд. Камерун пока лидирует, но преимущество невелико.

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Фото: Gettyimages.ru /Buda Mendes – FIFA, Stephen McCarthy – FIFA, Ulrik Pedersen/DeFodi Images; East News /Lillian SUWANRUMPHA / AFP