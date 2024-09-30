Позиции Тен Хага в «МЮ» не особо прочные. Во сколько клубу обойдется его увольнение?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг − крепкий орешек. За последние два года он был на грани увольнения (по версии СМИ) десяток раз, но все еще занимает должность. Этим летом после глубоко анализа, который инициировало руководство «МЮ», работу нидерландца признали удовлетворительной и продлили с ним контракт до июня 2026 года.

Но все имеет свойство когда-то заканчиваться, а терпение боссов «красных дьяволов» вряд ли можно назвать бесконечным. После поражения от «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд» (0:3) болельщики и СМИ в унисон сделали один и тот же вывод − пора.

Букмекеры также подтверждают, что по их котировкам первым в топе на увольнение в АПЛ именно Эрик тен Хаг. Причем основной кандидат на замену − Руд ван Нистелрой, который усилил тренерский штаб летом.

А что насчет выходного пособия? По словам журналист издания Goal Рича Мартина, в случае если руководство «МЮ» захочет досрочно разорвать контракт с Тен Хагом, то они обязаны выплатить ему 17,5 млн фунтов.

Однако эта сумма может быть снижена, если будет достигнуто соглашение об уходе тренера по обоюдному согласию или если Тен Хаг сам уйдет в отставку, что кажется очень маловероятным.