Каким был «ЗМ», когда Месси и Роналду последний раз не были номинированы? Много легенд без голоса и «ограбление» Анри

Впервые за 20 лет ни Лео Месси, ни Криштиану Роналду не номинированы на «Золотой мяч». В последний раз это случилось в 2003 году, тогда награду получил Павел Недвед. Чтобы понять, насколько все изменилось, взглянем на всех номинантов того года.

Разумеется, здесь полно много легенд, но есть и игроки, о которых, возможно, забыли: тунисский защитник, турецкий форвард «Реал Сосьедада», два игрока сборной Румынии и кумир Лео Месси.

Игроки, не получившие ни одного голоса:

Пабло Аймар («Валенсия»)

Сол Кэмпбелл («Арсенал»)

Икер Касильяс («Реал Мадрид»)

Кристиан Киву («Аякс» и «Рома»)

Самуэль Это'О («Мальорка»)

Луиш Фигу («Реал Мадрид»)

Джоване Элбер («Бавария» и «Лион»)

Людовик Жюли («Монако»)

Оливер Кан («Бавария»)

Патрик Клюйверт («Барселона»)

Дарко Ковачевич («Реал Сосьедад»)

Клод Макелеле («Реал Мадрид» и «Челси»)

Майкл Оуэн («Ливерпуль»)

Паулета («Бордо» и ПСЖ)

Робер Пирес («Арсенал»)

Мичел Сальгадо («Реал Мадрид»)

Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)

Лилиан Тюрам («Ювентус»)

Хатем Трабелси («Аякс»)

Давид Трезеге («Ювентус»)

Патрик Виейра («Арсенал»)

Кристиан Вьери («Интер»)

Сильвен Вильторд («Арсенал»)

Джанлука Дзамбротта («Ювентус»)

Да, Пабло Аймар не получил ни голоса – а это кумир Лео Месси и лучший ассистент Лиги чемпионов. Здесь и Дарко Ковачевич, который провел впечатляющий сезон в составе «Реал Сосьедада», став серебряным призером Ла Лиги.

Сильное выступление «Аякса» в Лиге чемпионов не осталось незамеченным: в список попали тунисский защитник Хатем Трабелси и румын Кристиан Киву. Фигу, Касильяс, Кан, Виейра и Вьери – все они тоже не получили ни одного балла.

В 2003 году доминировали Франция и Италия – по девять кандидатов. Среди клубов лидировал «Реал» с восемью игроками, это была эпоха «галактикос».

А вот так выглядела десятка лидеров.

Тот самый сезон-2002/03 от Анри: 24+20 во всех турнирах. За весь 2003-й француз вообще выбил – 32+28. Возможно, не хватило больших трофеев: Тьерри с «Арсеналом» взял только Кубок Англии и Кубок Конфедераций с Францией.

Многие считают второе место Анри несправедливым. Даже обладатель «ЗМ» Павел Недвед признавался, что не считает себя достойным награды.