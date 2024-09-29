«Он уже сейчас лучше Феррана Торреса»: в Ла Масии новый супер-талант - обводит пол команды
В Ла Масии, академии «Барселоны», появился новый талантливый игрок.
Просто посмотрите, какие ассисты раздает этот парень из команды «Барсы» U-13:
Парня зовут Адам Куараль, а ассистирует он тут на Моху Ахомаша - брата Ильяса Ахомаша, который сейчас играет за «Вильярреал». 20-летний хавбек недавно жестко сфолил против Ламина Ямаля в концовке матча Ла Лиги.
Куараль родился в Менхенгладбахе (Германия) и уже успел поиграть в академии «ПСВ» перед тем, как отправиться в Барселону.
Похоже, парень является фаном Криштиану Роналду, вот такое фото он недавно выложил: