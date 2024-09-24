Помните парня из «Вильярреала», который влупил Ямалю? Он выбрал лучшего игрока между Ламином и Дембеле 💀

Ильяса Ахомаша точно запомнят фанаты «Барселоны». И не потому, что он - воспитанник каталонского клуба.

20-летний хавбек жестко сфолил против Ламина Ямаля в концовке матча с «Вильярреалом». И теперь он не пользуется почетом среди сине-гранатовых.

И все же, есть интересный контент на схожую тему.

У Ахомаша спросили, кто лучше - Ямаль или Дембеле?

«Дембеле», - ответил Ахомаш.

Так может это личное?

📸 Воспитанник «Барсы» со всей силы въехал Ямалю по ноге – и это при счете 1:5