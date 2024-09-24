Помните парня из «Вильярреала», который влупил Ямалю? Он выбрал лучшего игрока между Ламином и Дембеле 💀
Ильяса Ахомаша точно запомнят фанаты «Барселоны». И не потому, что он - воспитанник каталонского клуба.
20-летний хавбек жестко сфолил против Ламина Ямаля в концовке матча с «Вильярреалом». И теперь он не пользуется почетом среди сине-гранатовых.
И все же, есть интересный контент на схожую тему.
У Ахомаша спросили, кто лучше - Ямаль или Дембеле?
«Дембеле», - ответил Ахомаш.
Так может это личное?
📸 Воспитанник «Барсы» со всей силы въехал Ямалю по ноге – и это при счете 1:5