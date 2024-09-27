Играй как Бекхэм: вспоминаем футболистов, пробовавших себя в кино🎬

Футболисты – многогранные личности, поэтому некоторые из них пробуют менять игровое поле на голубой экран.

Несколько топовых игроков после завершения профессиональной карьеры делали попытки добиться успеха в киноиндустрии.

Только что звезда «Баварии» Харри Кейн проверил свои силы в рекламе завтраков , может ли это быть первым шагом к чему-то большему?

Пока Кейн размышляет о будущем, давайте вспомним яркий опыт футболистов в Голливуде.

Винни Джонс

Британский режиссер Гай Ричи разглядел талант в футболисте.

Он взял Винни на роль «Большого Криса» в своем хитовом фильме «Карты, деньги, два ствола». Также Винни появлялся у Ричи в фильме «Большой Куш» и в новом сериале «Джентельмены».

Всего на счету бывшего игрока АПЛ более 100 работ в кино.

Эрик Кантона

Легенда «МЮ» Кантона - еще один футболист 90-х, который обнаружил в себе актерские способности.

Он завершил карьеру в расцвете сил в возрасте 30 лет, чтобы осуществить свою мечту.

Француз сыграл свою первую голливудскую роль вместе с Кейт Бланшетт в фильме «Елизавета».

В дальнейшем он снялся во множестве французских фильмов.

Златан Ибрагимович

Если и есть на свете человек, созданный для боевиков, то это, несомненно, Златан.

Швед дебютировал в кино в новом фильме Netflix «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Он сыграл римского центуриона и в одной из сцен продемонстрировал свои боевые навыки – подбросил ногами шлем, а затем нанес сокрушительный апперкот злодею, сбив его с ног.

Компанию Златану в фильме составили звезды французского кино – Венсан Кассель, Гийом Кане и осокроносная актриса Марион Котийяр.

Зинедин Зидан

Легендарный француз тоже засветился в фильме про Астрикса и Обеликса, появившись в древнеегипетском одеянии в фильме «Астерикс на Олимпийских играх». Кино заслуженно получило «Золотую малину».

Роналдо

Вы добились успеха в жизни, если появились в «Симпсонах».

Легендарный бразилец Роналду сыграл самого себя в серии популярного американского мультфильма 2007 года. И он озвучивал себя сам на английском, испанском, итальянском, португальском и голландском языках.

Роналдо появляется на футбольном матче, в котором принимает участие Лиза, и называет ее «неудачницей» после того, как она слишком легко уступает в тяжелом испытании.

Дэвид Бекхэм

С внешностью кинозвезды Дэвиду прямая дорога в кино.

Приятель англичанина Гай Ричи пригласил его в два своих фильма: в 2014 году Бекхэм сыграл киномеханика в фильме «Агенты А.Н.К.Л.» с Генри Кавиллом и Алисией Викандер, а в 2017 году Триггера в фильме «Меч Короля Артура» с Чарли Хэннемом и Джудом Лоу.

Франк Лебеф

Экс-защитник «Челси» Лебеф сыграл странную эпизодическую роль в номинированном на «Оскар» фильме «Вселенная Стивена Хокинга», основанном на жизни ученого.

Чемпион мира появился в роли врача в одной из сцен, но это не был его актерский дебют.

Ранее он снялся в фильме 2001 года «Мнения сторон», а также сыграл в нескольких театральных постановках.

Пеле

Учитывая его статус лучшего футболиста планеты в 1960-х и 70-х годах, неудивительно, что Голливуд обратился к Пеле с приглашением.

Покойный Пеле сыграл роль капрала Луиса Фернандеса, захваченного в плен военнопленного во время Второй мировой войны, в классическом фильме «Победа» - с Майклом Кейном и Сильвестром Сталлоне в главных ролях.