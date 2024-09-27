Играй как Бекхэм: вспоминаем футболистов, пробовавших себя в кино🎬
Футболисты – многогранные личности, поэтому некоторые из них пробуют менять игровое поле на голубой экран.
Несколько топовых игроков после завершения профессиональной карьеры делали попытки добиться успеха в киноиндустрии.
Только что звезда «Баварии» Харри Кейн проверил свои силы в рекламе завтраков, может ли это быть первым шагом к чему-то большему?
Пока Кейн размышляет о будущем, давайте вспомним яркий опыт футболистов в Голливуде.
Винни Джонс
Британский режиссер Гай Ричи разглядел талант в футболисте.
Он взял Винни на роль «Большого Криса» в своем хитовом фильме «Карты, деньги, два ствола». Также Винни появлялся у Ричи в фильме «Большой Куш» и в новом сериале «Джентельмены».
Всего на счету бывшего игрока АПЛ более 100 работ в кино.
Эрик Кантона
Легенда «МЮ» Кантона - еще один футболист 90-х, который обнаружил в себе актерские способности.
Он завершил карьеру в расцвете сил в возрасте 30 лет, чтобы осуществить свою мечту.
Француз сыграл свою первую голливудскую роль вместе с Кейт Бланшетт в фильме «Елизавета».
В дальнейшем он снялся во множестве французских фильмов.
Златан Ибрагимович
Если и есть на свете человек, созданный для боевиков, то это, несомненно, Златан.
Швед дебютировал в кино в новом фильме Netflix «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Он сыграл римского центуриона и в одной из сцен продемонстрировал свои боевые навыки – подбросил ногами шлем, а затем нанес сокрушительный апперкот злодею, сбив его с ног.
Компанию Златану в фильме составили звезды французского кино – Венсан Кассель, Гийом Кане и осокроносная актриса Марион Котийяр.
Зинедин Зидан
Легендарный француз тоже засветился в фильме про Астрикса и Обеликса, появившись в древнеегипетском одеянии в фильме «Астерикс на Олимпийских играх». Кино заслуженно получило «Золотую малину».
Роналдо
Вы добились успеха в жизни, если появились в «Симпсонах».
Легендарный бразилец Роналду сыграл самого себя в серии популярного американского мультфильма 2007 года. И он озвучивал себя сам на английском, испанском, итальянском, португальском и голландском языках.
Роналдо появляется на футбольном матче, в котором принимает участие Лиза, и называет ее «неудачницей» после того, как она слишком легко уступает в тяжелом испытании.
Дэвид Бекхэм
С внешностью кинозвезды Дэвиду прямая дорога в кино.
Приятель англичанина Гай Ричи пригласил его в два своих фильма: в 2014 году Бекхэм сыграл киномеханика в фильме «Агенты А.Н.К.Л.» с Генри Кавиллом и Алисией Викандер, а в 2017 году Триггера в фильме «Меч Короля Артура» с Чарли Хэннемом и Джудом Лоу.
Франк Лебеф
Экс-защитник «Челси» Лебеф сыграл странную эпизодическую роль в номинированном на «Оскар» фильме «Вселенная Стивена Хокинга», основанном на жизни ученого.
Чемпион мира появился в роли врача в одной из сцен, но это не был его актерский дебют.
Ранее он снялся в фильме 2001 года «Мнения сторон», а также сыграл в нескольких театральных постановках.
Пеле
Учитывая его статус лучшего футболиста планеты в 1960-х и 70-х годах, неудивительно, что Голливуд обратился к Пеле с приглашением.
Покойный Пеле сыграл роль капрала Луиса Фернандеса, захваченного в плен военнопленного во время Второй мировой войны, в классическом фильме «Победа» - с Майклом Кейном и Сильвестром Сталлоне в главных ролях.