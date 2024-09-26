Овсянка, сэр! Харри Кейн демонстрирует актерские способности в рекламе полезного завтрака 😂📹

Капитан сборной Англии Харри Кейн продемонстрировал свои актерские способности в новой рекламе завтрака.

Недавно 31-летний игрок согласился стать лицом 3Bears, немецко-британской компании по производству овсянки, базирующейся в Мюнхене.

В своей первой рекламе для бренда, снятой в стиле популярного телесериала «Офис», Харри играет «новенького» в фирме. 90-секундная псевдодокументалка показывает Кейна в роли растерянного коллеги в его первый рабочий.

Он приезжает в штаб-квартиру 3Bears и представляется совладельцам Тиму Николсу и Кэролайн Николс. Звезда «Баварии» пытается поговорить с озадаченными работниками, но они не отвечают.

Затем Кейн ставит на стол кружку в форме футбольного мяча и спрашивает: «Значит, завтрак включен?»

Обсуждая свою новую роль, лучший бомбардир сборной Англии сказал: «Для меня как спортсмена завтрак — самый важный прием пищи, и, конечно, я слежу за тем, что ем, и что ест моя семья».

«Когда я открыл для себя 3Bears, мне понравилось, что они вывели овес на новый уровень. Овсянка 3Bears — идеальный выбор для питания организма, она является отличным источником натурального белка, клетчатки и сложных углеводов. И все это без добавления вредных веществ. Вот почему партнерство с 3Bears кажется отличной идеей».