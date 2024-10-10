Акционер «Гамбурга» – богатейший человек Германии. Его критикуют за связь семьи с нацистами

Отголосок 1940-х.

Состояние Клауса-Михаэля Кюне – почти 43 миллиарда долларов, в Германии нет никого богаче. Серьезные деньги обеспечивает крупнейшая мировая компания по перевозке грузов Kühne + Nagel.

Vanity Fair выпустил материал о прошлом семьи Кюне: в нем рассказывается о сотрудничестве близких и самой компании с нацистами во времена гитлеровской Германии.

Компания возила награбленное у евреев и развивалась при нацистах

Как возникла Kühne + Nagel . В 1890 году ее создали Фридрих Нагель и Аугуст Кюне. После смерти Нагеля его часть перешла Кюне, а название осталось прежним. Сыновья Аугуста Кюне Альфред и Вернер возглавили компанию в 1932-м.

Как Kühne + Nagel развивалась при гитлеровском режиме . В 1933-м после прихода Гитлера к власти в Германии от своей доли внезапно отказался еврей Адольф Маас, после чего братья вступили в нацистскую партию НСДАП. Через четыре года Kühne + Nagel получила от режима почетный статус «образцовой компании». Тогда же, в 1937-м, родился Клаус-Михаэль Кюне.

Как Kühne + Nagel развилась во время Второй мировой войны . Очень серьезно: в 1939-м у нее было семь филиалов в Германии, а через пять лет – 26 по всей Европе. Она не скрывала, что ко всему прочему занималась поставкой вооружения для немецкой армии. Но не только: важным источником дохода был вывоз еврейского имущества с оккупированных территорий. В январе 1942 года Гитлер постановил, что оно должно быть вывезено из Западной Европы в Германию и перераспределено.

В материале приводятся цифры: за один год амстердамский офис Kühne + Nagel нанял 360 судов, а в одной из транспортных накладных есть запись о трех сотнях коробок со столовыми приборами, 105 кроватями, почти сотней плит и даже гладильных досках и детских колясках – в одном только декабре 1942-го все это отправилось из Амстердама в Бремен.

Компания также перевозила дорогостоящие предметы искусства, которые не всегда доходили до адресата – например, по пути из Парижа в Германию в 1944 году вдруг потерялись 14 картин. Среди них семь полотен Матисса, по одному – Пикассо, Модильяни, Гогена, Сезанна и Писсарро. Где они – неизвестно до сих пор, но если все это подлинники, сейчас они бы стоили десятки или даже сотни миллионов долларов.

Бизнес позволял хорошо зарабатывать: в 1933-м годовой доход братьев Кюне, если перевести в доллары, составлял примерно 3,4 млн, а после операций с мебелью в 1942-м был на уровне 4,6 млн.

Как компания работала после войны . Несмотря на то, что братья считались нацистами по отчетам американских и британских спецслужб, к ним никакие санкции не применялись – их считали сторонниками режима, не принимавшими прямого участия в преступлениях.

Тут все понятно: Kühne + Nagel сотрудничала с ЦРУ, а в штате числились агенты из ФРГ, работавшие под прикрытием. В связи с этим не вызывает удивления и текст письма сотрудников британской разведки Американском комитету по денацификации в Бремене – там говорится о важности сохранения бизнеса Альфредом Кюне.

Как развилась компания к этому моменту . В 1952 году Альфред стал единственным владельцем компании, получив акции от Вернера, уехавшего в Африку. Чуть позже в ней начал работать Клаус-Михаэль Кюне, а в 29 лет возглавил ее вместо отца – это произошло в 1966-м. С тех пор она только расширялась.

Kühne + Nagel сейчас : более 80 тысяч сотрудников в 1300 офисах в сотне стран, выручка около 30 миллиардов долларов в 2023 году. Кюне уже дожил до 87 лет, но детей у него нет, при этом владелец занимается благотворительностью – запускал университет логистики, строил филармонию в Гамбурге, спонсировал литературный фестиваль.

Главный приз в размере десяти тысяч евро носил его имя, но в 2022-м два автора не стали участвовать в конкурсе из-за связей семьи Кюне с нацистами. Фонд Кюне посчитал это несправедливостью и перестал финансировать фестиваль – в 2024-м он не состоялся.

Резкое отношение к связи с нацистами Кюне выразил, когда нанятые им сотрудники независимого исследовательского института (составляли справочник к 125-летию компании) включили в одну из глав данные о работе в Третьем рейхе. Он заявил, что его отец не был нацистом, и после отказа исследователей убирать данные наложил вето на публикацию.

В 2015 году в Германии показали документальный фильм, где упоминалось участие Kühne + Nagel в разграблении евреев. Компания в ответ заявила, что до 1945 года была вовлечена в военную экономику, чтобы выживать. И сожалеет об этом.

Сам Кюне недоумевает: «Я бы понял, если бы люди засомневались через 10-20 лет после войны. Тогда все было свежо в памяти. Но странно возвращаться к этому через 70 лет. Из того, что произошло, важно извлечь уроки».

В Германии Кюне призывают покаяться, но далеко не все уверены, что это возможно. Проработавший в компании 45 лет Томас Зорг не верит, что Кюне согласится признать нацистское прошлое фирмы: «Если он не хочет что-то делать – то и не делает. Точка. Он сделает все возможное, чтобы защитить память отца, которого очень почитал».

После смерти Кюне его 44-миллиардное состояние перетечет в семейный фонд.

Кюне кредитовал «Гамбург» и помогал покупать Ван дер Варта. Но перестал вкладываться после вылета

О связи Кюне с футболом стало известно в 2010-х – он рассказывал, что болеет за «Гамбург» с детства, а затем проспонсировал покупку Рафаэля ван дер Варта (обошелся в 13 млн евро).

Дальше Кюне предлагал выделить 25 миллионов евро из личных средств на трансферы «Гамбурга». Но это произошло бы на условиях Кюне, который хотел в тренеры ассистента Феликса Магата, а советником клуба – самого Магата. «Гамбург» не согласился и остался без денег и в том же сезоне едва не рухнул из Бундеслиги – спасся только благодаря правилу выездного гола в стыковых матчах.

В 2014-м написали, что Кюне все же отдал 25 млн на покупки, когда «Гамбург» поддержал идею об обновлении системы управления клубом. Но итог был тот же – 16-е место и выигранные стыки. Часть фанатов свернула поддержку, называя «Гамбург» «марионеткой так называемого инвестора».

Кюне при этом говорил, что не собирается повторять за Романом Абрамовичем, выделяя сотню миллионов разом. «Я не тот человек, которому нужна абсолютная власть, – добавил он. – Кроме того, я не могу выкупить клуб, потому что это запрещено законом».

В дальнейшем Кюне предоставлял «Гамбургу» кредит для подписания новых футболистов – например, на 38 млн евро в 2016-м.

В 2018-м мучившийся в Бундеслиге клуб в итоге вылетел. И Кюне объявил, что больше не собирается финансировать «Гамбург». На тот момент он владел 20% акций и вкладывал около сотни миллионов евро за восемь лет. Для дальнейших инвестиций он хотел больше акций, но не договорился с руководством клуба.

С тех пор «Гамбург» провел шесть лет во второй Бундеслиге – ни разу не опускался ниже четвертого места, но и не располагался выше третьего. В стыковых матчах команда, собирая на них по 55 тысяч болельщиков, не могла пройти «Штутгарт» и «Герту».

Сейчас после восьми туров второй Бундеслиги «Гамбург» идет пятым, отставая на два очка от лидера – «Фортуны».

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Фото: Ingo Wagner/dpa, imago stock&people, FrankHoermann/SVEN SIMON, IMAGO/Markus Forte/Global Look Press ; Gettyimages /Martin Rose; East News /DANIEL REINHARDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP