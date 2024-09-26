Шаг в будущее от «Порту». Показывает ВСЕ деньги – даже мельчайшие условия трансферов

Если вы играли в Football Manager, то помните вкладку «финансы» с информацией о состоянии вашего клуба в режиме реального времени: доходы/расходы/долги, условия трансферов, сотрудники, инфраструктура клуба.

Теперь такое есть и в реальности – «Порту» запустил платформу, где делится деталями, которые никем прежде в топ-футболе не раскрывались в таком объеме и с такой оперативностью.

Да, мы уже привыкли к ежегодным финансовым отчетам клубов, но во-первых, в них часто слишком общие категории, во-вторых, они выходят с большим опозданием – через три-четыре месяца после окончания сезона.

Итак, что же такого уникального в открытой бухгалтерии «Порту»?

Мельчайшие детали всех трансферов – агентские, бонусы, отступные

Обычно такие детали тщательно скрываются. Никакой публичной базы с указанием достоверной стоимости сделок нет. Например, Transfermarkt основывается в основном на слухах и инсайдах.

Вот несколько интересных фактов из платформы «Порту».

● Трансфер форварда Саму Омородиона из «Атлетико» – пример того, как работает футбольный рынок. В медиа часто просачивается лишь одна стоимость трансфера, но это очень сильное упрощение. 50% прав на испанца приобретены за 15 млн евро, клаусула составляет 100 млн, посредническая комиссия агентству Eurodata – 1 млн евро,, у «Порту» есть опция на выкуп еще 30 % прав на игрока за 10 млн до 30 июля 2026 года.

● Бывший клуб шведского новичка Дениза Гюля «Хаммарбю» получит 12,5% от прибыли с будущей продажи нападающего (в «Порту» пришел за 5 млн евро).

● Годовая аренда воспитанника клуба Фабио Виеры из «Арсенала» (два года назад продали за 35 млн евро) обойдется «Порту» в фиксированные 890 тыс евро плюс еще 710 тыс бонусами. Агенты из Gestifute заработали на переходе (да, на арендах тоже есть комиссионные) 290 тысяч. Детали: соглашение включает возможное участие игрока в клубном чемпионате мира в США в июне-июле, но у лондонцев есть право досрочно отменить этот пункт.

● Условия аренды аргентинского защитника Неуэна Переса из «Удинезе»: кроме фиксированной платы в 4,08 млн евро, есть опция на покупку за 13,2 млн.

● Кстати, за летнее окно (13 сделок) «Порту» платил агентам только дважды – за Омородиона и Переса.

Также много сочных деталей о трансферах на выход.

● Перед продажей бразильского форварда Эванилсона за 37 млн евро (плюс 10 млн бонусами) в «Борнмут» португальцы выкупили за 3,25 млн оставшиеся 20 % на игрока у его бывшего клуба – «Томбенсе». По условиям сделки «Порту» получит 10% от прибыли с перепродажи Эванилсона. Как и от проданного за 11 млн евро (плюс 4 млн бонусами) в «Ноттингем Форест» защитника Давида Карму.

● Аренда вингера сборной Португалии Франсишку Консейсау обойдется «Ювентусу» в 7 млн (плюс 3 млн бонусами) без каких-либо опций на выкуп. Агенты заработали 690 тысяч евро.

Максимальная прозрачность!

Информация о болельщиках, всех фан-клубах и практически каждом сотруднике

Согласно платформе, у португальского клуба более 131 тысячи активных болельщиков (членов), из которых 88 тысяч взрослых, 24 тысячи подростков и почти 19 тысяч детей.

В апреле 27 тысяч активных членов участвовали в выборах президента клуба – 80% проголосовали за экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, семья которого крепко связана с «Порту» – прадед одним из первых получил членство еще в 1906 году.

В разделе информация есть подробный профайл на каждого члена исполнительного комитета клуба, поименно перечислены практически все сотрудники, а также есть информация о персонале.

«Порту» также указывает схему бизнес-проектов с процентами акций, которые принадлежат клубу. Она включает сразу несколько смежных направлений: например, обслуживание стадиона (PortoEstadio), коммерцию (PortoCommercial), туристическое (Dragon Tour) и страховое (Porto Seguro).

Естественно, раскрываются менеджмент, отчетности и контакты всех структур.

Также перечислены все 95 официальных фан-клубов «Порту» (75 – национальных и 17 международных), среди которых представительства в Сиднее, Торонто, Нью-Йорке, Каракасе и Люксембурге.

В 2007 году Estádio do Dragão стал первым стадионом в мире, получившим сертификаты качества и экологии. В разделе платформы «устойчивое развитие» есть доступ к свежему отчету об экологическом состоянии стадиона и планах по его совершенствованию.

В 2023 году «Порту» стал первой сертифицированной спортивной организацией в Европе по стандартам EMAS (Eco-Management and Audit System) – внедрили систему экоменеджмента и регулярных аудитов. Концепция подразумевает баланс трех основных составляющих: экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс.

Финансовый раздел раскрывает не только ежегодные отчеты за несколько лет, но и информацию, связанную с выпуском облигационных займов, задолженностями основным поставщикам и бонусами топ-менеджерам.

Так, председатель налогового совета клуба дополнительно получает 1 000 евро в месяц, обычные члены – по 500 евро. Вице-президентам совета директоров положено ежемесячное вознаграждение в 5 700 евро, остальным представителям руководящего органа – по 2 000 евро. Финансовому директору Жозе Педру Перейре да Коште выплачивает ежемесячное пособие в 3 500 евро на жилье – его основное место жительства в другом городе.

Президенту клуба Андре Виллаш-Боашу и членам исполнительного совета бонусов не назначено – они добровольно отказались от всех видов вознаграждений до конца 2027 года. Но сохранили рабочие неденежные привилегии: медицинскую страховку, оплату мобильной связи и служебный авто (последнее – только для президента и его замов).

В том же разделе размещены протоколы клубного совета директоров, сообщения о снятии/найме тренеров, а также уведомления от УЕФА.

Рай для налогового полицейского.

Возможно, это реакция на испытательный срок от УЕФА

42-летнее президентство Жорже Нуну Пинту да Кошты оставило много проблем для Виллаш-Боаша.

Согласно финансовому отчету УЕФА за 2023 год, клуб показал общий финансовый убыток в минус 47 млн евро (годом ранее было плюс 22 млн), чистый собственный капитал упал до минус 176 млн (было минус 112 млн).

В мае клуб оштрафовали на 1,5 млн евро за несоблюдение «определенных правил регламента УЕФА по лицензированию и финансовой устойчивости». «Порту» получил испытательный срок на два сезона – если клуб попадется на рецидиве, то получит однолетний еврокубковый бан.

А это сильно ударит по «Порту». При всех убытках в 2023 году португальский гранд вошел в топ-20 по доходам от еврокубков с 62 млн евро (16-е место между «Тоттенхэмом» и «Атлетико»). Кроме прочего, турниры УЕФА отличная витрина для клуба, который традиционно зарабатывает на продаже игроков.

Андре Виллаш-Боаш начал финансовое оздоровление «Порту» с платформы прозрачности. Для клуба, чьи акции торгуются на бирже, – верный первый шаг.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Octavio Passos; Miguel Pereira/Global Imagens/At, Carlos Carneiro /Global Look Press