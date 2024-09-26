«МЮ» не обыграл «Твенте», Хайкин тащил с «Порту», сын Марка Ван Боммела воткнул дубль. Главное из ЛЕ

Обновленная Лига Европы тоже началась ярко. Вот самое интересное из каждого матча.

У «МЮ» Тен Хага не получается в еврокубках: одна победа в девяти матчах

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Твенте» (1:1). На 35-й минуте Кристиан Эриксен открыл счет классным ударом, Сам Ламмерс сравнял на 68-й. Голландцы даже активнее атаковали во втором тайме, Эрик тен Хаг не стал расстраивать любимый клуб.

● Эриксен и забил, и привез. Подарил мяч Ламмерсу на половине «МЮ». Игрок «Твенте» ворвался в почти пустую штрафную и четко исполнил. Андре Онана не подготовился к удару в ближний угол.

«Юнайтед» летом ждал предложений по Эриксену, но датчанин в итоге остался. «Я прекрасно чувствую себя в «МЮ», – заявил Крис. – Если бы меня попросили уйти, я бы ушел, но не слышал ничего подобного.

Трудно спрашивать тренера в межсезонье, сколько минут я получу в течение сезона. Если он начнет обещать игрокам дополнительные минуты, сезон будет долгим. Об этом не было никаких разговоров – нужно просто смириться, усердно работать и фокусироваться на каждой игре».

● У «МЮ» две победы, две ничьих и два поражения в шести последних матчах. В АПЛ только 11-е место, в еврокубках тоже старт так себе.

● «МЮ» четвертый сезон подряд не побеждает в первых матчах еврокубков – три поражения и ничья. Последний раз манкунианцы начинали выступление в еврокубках с победы в сезоне-2020/21, когда обыграли «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:1).

● «Юнайтед» при Тен Хаге выиграл один из девяти последних матчей в еврокубках : пять поражений и три ничьих.

Хайкин > «Порту». «Буде-Глимт» выиграл у главного фаворита ЛЕ

«Порту» был явным фаворитом ЛЕ по версии суперкомпьютера Opta: вероятность победы – 17,8%. И сразу осечка – 2:3 против норвежского «Буде-Глимт». Причем второй мяч Никита Хайкин пропустил в самом конце, до этого «Буде-Глимт» комфортно шел к первой победе.

● Дубль и голевая – у яркого полузащитника Йенса Хеуге. Ему 24 года, воспитанник «Буде-Глимт», уже съездил в «Милан», а вернулся на родину из немецкого «Айнтрахта». В топ-лигах пока не сверкает, зато в «Буде» максимально полезен.

● Никита Хайкин провел классный матч, несмотря на два пропущенных. Насобирал семь сэйвов, четыре раза потащил из штрафной – один из героев матча. В январе 2023-го Никита переходил в «Бристоль Сити» из Чемпионшипа, но уже в конце марта вернулся в Буде. В Англии так и не вышел на поле, теперь сверкает в ЛЕ. В 2023-м выиграл третье чемпионство в карьере.

Главный тренер «Порту» Витор Бруну был на игре в шортах – уже необычно. Учитывая, что в Буде всего семь градусов тепла, и на стадионе все утеплились как минимум шапками.

«Порту» в следующем туре ждет «Ман Юнайтед». «Буде-Глимт» встретится с бельгийским «Юнионом» – есть шанс на две победы из двух.

Сын Марка Ван Боммела сделал дубль за АЗ в дебютном матче в ЛЕ

АЗ выиграл у шведского «Эльфсборга» (3:2), хотя к середине первого первого тайма уступал 0:1. Голландцы доминировали (16:3 по ударам), но без нервов не обошлось.

● Дубль воткнул Рубен Ван Боммел – 20-летний сын Марка Ван Боммела и внук Берта Ван Марвейка. Рубен дебютировал во взрослом футболе в сезоне-2022/23 – за «МВВ Маастрихт», где как раз работает его дед Ван Марвейк. В первом же сезоне Ван Боммел-младший выбил во втором голландском дивизионе 15+5 и перешел в АЗ. Теперь тащит даже в элите: два гола и два ассиста в шести матчах чемпионата.

Его отец Марк ван Боммел провел 107 матчей в турнирах УЕФА, забив 12 мячей. Он также выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной»-2006. Берт ван Марвейк принес «Фейеноорду» Кубок УЕФА-2002, последний крупный европейский трофей клуба.

● На 86-й минуте удалился экс-защитник «Динамо» Себастьян Хольмен. В 2017-м он вытаскивал команду из ФНЛ. Хольмен – воспитанник «Эльфсборга», в прошлом году проиграли титул «Мальме» по разнице мячей.

АЗ 3 октября сыграет с «Атлетиком», «Эльфсборг» примет «Рому».

3:0 от «Лацио» к 35-й минуте: киевское «Динамо» совсем не справилось

«Лацио» разгромил киевское «Динамо» за тайм – 3:0. Команда Марко Барони – в числе самых интересных и качественно собранных команд на старте сезона.

● Дважды забил новичок из «Салернитаны» Булайе Диа. У него четыре гола в четырех матчах – сразу освоился в «Лацио» Марко Барони. Сенегалец арендован за один миллион с обязательным выкупом за 11. Контракт Диа с «Лацио» рассчитан на четыре года. В прошлом сезоне Диа забил четыре гола в 17 матчах. С марта его отстранили из-за нарушений дисциплины и отказа выходить на замену.

● Гол и ассист оформил полузащитник Фисайо Деле-Баширу – еще одно новое имя в «Лацио». Он только пришел из турецкого «Хатайспора»: последние пару матчей был в запасе, а в еврокубках вышел красиво.

«Сосьедад» по-прежнему мучается – теперь 1:1 с «Ниццей». Нужен Захарян!

«Сосьедад» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1). И это еще с отраженным пенальти: Алекс Ремиро потащил удар Эванна Гессана в начале второго тайма.

● «Сосьедад» очень плох на старте сезона. Пять очков за семь матчей, ни в одном «Реал» не выглядел сильнее соперника, даже победа над «Эспаньолом» вышла критически сложной. Влияют продажа Микеля Мерино и травма Браиса Мендеса. Центр поля «Сосьедада» опустел, а Субименди не справляется один.

● Арсен Захарян все еще восстанавливается после травмы. В начале августа он перенес операцию на голеностопе. На днях «Сосьедад» обнадежил: «Захарян начнет тренироваться на поле на предстоящей неделе. Ему понадобится еще пара таких занятий, чтобы приступить к работе в общей группе». Как раз освежит центр поля.

«Ницца» в следующем туре встретится с «Лацио». «Сосьедад» проверит «Андерлехт».

Чалов не забил, ПАОК проиграл «Галатасараю»

ПАОК все-таки не удержал ничью с «Галатасараем» (1:3). Бывший защитник «Челси» Абдул Рахман Баба срезал в свои, Иоаннис Константелиас сравнял, но Юнус Акгюн вырвал победу – а Икарди закрепил. Турки давили весь матч (17:4 по ударам) и закономерно выиграли.

● Федор Чалов пока не в форме. Отметился только тремя длинными передачами и сумел увернуться от голевого удара. В прошлой игре россиянин все-таки отличился: вратарь «Волоса» попал в ногу Феде – и мяч залетел в ворота.

● Магомед Оздоев был продуктивен: по три выноса и перехвата, два отбора и один блок. Из негатива – схватил желтую. Но в целом сыграл уверенно. Прошлый матч Оздоев провел в запасе, теперь вернулся в основу.

● Виктор Осимхен сделал уже три голевых – по одной в каждом матче за «Галатасарай». Голов пока нет, хотя форвард старается: против ПАОК нанес семь ударов.

«Галатасарай» дальше поедет в Ригу. ПАОК сыграет со «Стяуа».

«Андерлехт» чуть занервничал с «Ференцварошем», но удержал победу

«Андерлехт» убрал «Ференцварош» – 2:1. Во втором тайме забили Яри Версхарен и Каспер Дольберг с пенальти. На 81-й минуте «Андерлехт» остался вдесятером, даже пропустил автогол, но на большее венгров не хватило.

● «Андерлехт» выиграл впервые за пять матчей. В чемпионате пока не клеится: только шестое место: три ничьих и одно поражение в последних четырех играх.

● «Ференцварош» не уступает в чемпионате Венгрии (пять побед из пяти), но в еврокубках сразу проблемы. Во втором туре ЛЕ «Ференцварош» сыграет против «Тоттенхэма» – еще более мощный соперник.

«Славия» вообще не проигрывает. Теперь 2:0 с «Лудогорцем»

«Славия» переиграла болгарский «Лудогорец» – 2:0. Отличились Матей Юрасек и вышедший на замену Моймир Хитил.

● «Славия» в топовой форме. Семь побед и ничья в чешской лиге и отличный старт в Лиге Европы.

● «Лудогорец» – без поражений в чемпионате (семь побед и ничья) , в ЛЕ так ярко не получается.

● У пражской команды следом «Аякс», у «Лудогорца» еще одна чешская команда – «Виктория».

Невероятный мяч голенью! «Хоффенхайм» сравнял на 89-й

«Хоффенхайм» спас ничью с датским «Мидтьюлландом» на 89-й минуте (1:1). 18-летний Макс Морстедт сотворил что-то невероятное: положил корпус и забил, кажется, голенью – что-то из акробатики. Это его первый гол на взрослом уровне – вау! Морстедт занимался в академии «Баварии», в 2021-м потом перешел «Хоффенхайм».

● У «Хоффенхайма» три поражения подряд и невзрачный матч в еврокубках. Дальше в ЛЕ – киевское «Динамо», которое сыграло еще хуже.

● «Мидтьюлланд» не уступает пять игр. В Дании первое место и ноль поражений в девяти турах. В следующем туре ЛЕ ждет «Маккаби Тель-Авив».

Фото дня: шарф «Порту» на фоне северного сияния – команда сыграла за Полярным кругом в Лиге Европы

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Marco Rosi – SS Lazio; Sonny Lensen/Keystone Press Agency, IMAGO/Ricardo Larreina/Global Look Press ; East News /Yasin AKGUL / AFP, AP Photo/Tony Uzunov; fcporto.pt ; instagram.com/bodoglimt