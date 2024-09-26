Фото дня: шарф «Порту» на фоне северного сияния – команда сыграла за Полярным кругом в Лиге Европы

Холодная поездка с красивыми видами.

Главный этап Лиги Европы открывали два матча – оба закончились с одинаковым счетом 3:2 и красной карточкой. Так АЗ обыграл «Эльфсборг», но вокруг матча «Буде-Глимт» – «Порту» еще и была красивая картинка.

Встречались команды, чьи города разделяет примерно 3200 километров по прямой и почти пять тысяч – по дороге.

Пять голов и удаление под северное сияние

У «Порту» за прошлые два матча в лиге три гола забил 20-летний испанец Саму Омородион: он и открыл счет на восьмой минуте. А дальше всю игру сделал Йенс Хеуге – сначала отдал голевой пас Касперу Хегу, а потом оформил дубль, притом что между его голами «Буде-Глимт» остался вдесятером.

Дениз Гюль забил за «Порту» в конце, но от поражения не спас – 3:2 победа норвежцев.

В 2020 году «Буде-Глимт» впервые выиграл чемпионат Норвегии и стал самым северным чемпионом в истории футбола – город Буде находится выше Полярного круга. Тогда мы рассказывали историю клуба.

С тех пор он повторил достижение еще дважды (и близится к четвертому титулу сейчас), а заодно позажигал в еврокубках, где даже отлупил 6:1 «Рому» с Жозе Моуринью. Сейчас – очередная памятная европобеда над самой сильной командой турнира по версии Опты.

Да еще и вот такая красота.

Северное сияние – красота из Норвегии, доступная в России

Буде – второй по величине город Северной Норвегии (самого северного региона страны). В нем проживают чуть менее 50 тысяч человек. В течение года температура редко опускается ниже -10 градусов, но и совсем нечасто достигает выше +20. Теплее всего – в июле, но на уровне 16 градусов.

Летом в городе наступает полярный день – солнце над горизонтом находится примерно в течение 1,5 месяца.

Северное сияние – одно из самых красивых природных явлений, которое никогда не оставляет равнодушным. При нем верхний слой атмосферы светится разными цветами – красными, желтыми, зелеными, синими и фиолетовыми. Оно происходит из-за столкновения магнитосферы Земли с солнечным ветром, а уже от взаимодействия ветра с различными веществами и зависит цвет – например, зеленый и красный от кислорода, синий и фиолетовый – от азота.

Возникает оно на уровне 90-150 км. Лучший сезон – с сентября по апрель, хуже видно летом, так как на севере полярный день, зато не разочаровывает осенью и зимой. С девяти вечера до трех часов ночи – оптимальное время.

Северное сияние можно увидеть в России, точек достаточно много – их можно найти в Мурманской области, в Якутии, в Коми или Карелии, на Ямале и Таймыре, в Архангельской области и других местах.

Расскажите нам в комментариях, где вы видели самое красивое северное сияние?

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Фото: instagram.com/fcporto ; East News /Mats Torbergsen / NTB / AFP; РИА Новости /Илья Тимин