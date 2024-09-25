23 года назад Тен Хаг взял Кубок с «Твенте» и в прямом эфире поцеловал журналистку. Сегодня он встретится с бывшей командой вновь

Жеребьевка Лиги Европы жестоко обошлась с Тен Хагом. На групповом этапе «Манчестер Юнайтед» сразится с «Твенте» – клубом, в котором голландец провел 13 лет в качестве игрока и еще семь лет в роли тренера.

«Я бы предпочел сыграть против кого-нибудь другого. Неприятно причинять боль тому, кого любишь. Я прошел через их академию, «Твенте» дал мне очень многое. Так что для меня этот матч очень важен», – говорил Эрик на пресс-конференции перед игрой.

Тен Хаг взял с «Твенте» всего один трофей: в 2001 году команда одержала победу в Кубке Нидерландов. Тогда 31-летний Эрик на радостях в прямом эфире поцеловал журналистку.

Спустя 23 года Тен Хаг вновь встретится с бывшей командой, матч Лиги Европы пройдет в Манчестере.

Как вам молодой Тен Хаг?