Перед началом сезона Невилл бросил неосторожную фразу. После разгрома на «Олд Траффорд» Каррагер напомнил о ней

В воскресенье на «Олд Траффорд» «Ливерпуль» довольно легко справился с «Манчестер Юнайтед» − 3:0. Луис Диас сделал дубль, а третий мяч забил Мохамед Салах.

Линия полузащиты «Ливерпуля» в лице Райана Гравенберха, Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи произвела приятное впечатление, тогда как тот же Каземиро провел один из худших матчей.

До начала сезона легенда «МЮ» и эксперт Sky Sports Гари Невилл рассуждал о «Ливерпуле» и «Юнайтед», сравнивая две команды. Тогда он сказал фразу, которая прилетела ему бумерангом спустя месяц. Его спросили, в каких зонах команда Эрика тен Хага превосходит «Ливерпуль».

«Не сказал бы, что они превосходят в какой-то конкретной области. Считаю, что у «Ливерпуля» лучшая команда, чем у «МЮ». У «Ливерпуля» намного лучше форварды. Думаю, что Юрген Клопп сделал невероятно много, чтобы добиться хорошего уровня от тройки Эндо, Собослаи, Мак Аллистер».

«Сомневаюсь, что эта тройка продержится весь сезон. Если это произойдет, то сниму перед ними шляпу. Думаю, что в полузащите «МЮ» больше возможностей, больше глубины, там есть хорошие игроки...»

Сразу после сегодняшнего матча на «Олд Траффорд» Гари Невилл вышел в традиционный совместный эфир на Sky Sports с легендой «Ливерпуля» Джейми Каррагером. У экс-игроков традиционно случилась неловкая перепалка, а когда Карра напомнил Гари о его словах, Невилл просто решил сделать вид, что ничего не слышал.

Не умеет Гари Невилл держать удар, не умеет. При этом сам экс-защитник в чувствительные для Каррагера моменты любит его подколоть или потроллить, но неумело реагирует, когда то же самое летит в него.

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