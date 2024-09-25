«Реал» уже год без поражений 🤯 Всего 4 матча до рекорда «Барсы»
А Мбаппе забивает 5 игр подряд!
«Реал» вел 3:0 в матче с «Алавесом», но пропустил два за минуту и чуть все не потерял.
Но победу все-таки удержал – 3:2. Так «Мадрид» продлил серию без поражений до 39 матчей.
«Реал» вел 3:0 – с мегаголом Мбаппе. И чуть не упустил
«Мадрид» повел уже на первой минуте: во вратарскую прорвался Винисиус, отправил мяч под удар Лукасу Васкесу – и тот закатил в ворота. Молниеносный гол на 55-й секунде, защитники «Алавеса» даже ничего не поняли.
Это самый быстрый гол «Реала» с февраля 2018-го. Тогда «Сосьедаду» забил тоже Васкес, но еще реактивнее – за 49 секунд.
На 40-й «Мадрид» удвоил счет. Вышло очень изящно: Килиан Мбаппе подхватил мяч далеко от штрафной и пяткой отыгрался с Джудом Беллингемом, от которого получил ответный пас. Француз сам разобрался внутри штрафной – продлил голевую серию за «Реал» до пяти матчей.
Шикарный гол – в трех актах. Раз.
Два.
Три.
Абделю Абкару из «Алавеса» тоже понравился гол – уже перед перерывом попросил майку, француз не отказал.
После перерыва «Реал» положил третий – Родриго прорвался по флангу, сам и реализовал шанс. Уже показалось, что «Мадрид» все решил. Но на последних минутах «Алавес» чуть не отыгрался – забили два за минуту, но спастись все-таки не успели.
3:2 – не самые спокойные, но очень важные три очка.
● Ровно год «Реал» не проигрывает в Ла Лиге. С тех пор прошло 39 матча: 28 побед, 11 ничьих, 0 поражений. Более продолжительная серия только у «Барселоны» – 43 матча с 2017-го по 2018-й.
● Карло Анчелотти провел 300-й матч во главе «Реала». Больше только у Мигеля Муньоса – 605. У обоих легенд – по 14 трофеев. У Карло есть все шансы превзойти!
Анчелотти изменил билд-ап «Реала»
Под свой 300-й матч тренер решил поэкспериментировать. В поисках максимально качественного выхода из защиты Анчелотти попробовал несколько вариантов розыгрыша в начальной стадии. С «Алавесом» предложил новый.
Милитао и Рюдигер поменялись позициями: Эдер играл левее центра, Антонио правее. Обычно все наоборот. Так Рюдигера было сложнее прессинговать: немец слабее Милитао на мяче, и «Сосьедад» уже воспользовался этим, раз за разом загоняя его на левый фланг. Дальше по цепочке:
● Более высокая позиция латералей.
● Вертикальные передачи сразу на полузащитников или во фланг, без использования Куртуа в розыгрышах.
«Мадрид» легче выводил мяч вперед, но побочным эффектом было более низкое расположение Феде Вальверде – из-за высокой позиции Васкеса именно он чаще оказывался в правом полуфланге, и при потерях мяча в центре «Реал» оставался уязвимым. Вальверде пришлось страховать еще и Лукаса.
Косвенно это сказалось на плохом отрезке «Реала» в конце: да, команда явно расслабилась, но Лукас остался без подстраховки, и «Алавес» раз за разом бил в эту зону. В случае с первым голом Васкес сам ошибся с передачей и обрезал команду, а при втором мяче гости разрезали оборону «Мадрида» простым забросом в штрафную (при отвратительной игре Хесуса Вальехо).
Вариант с новым розыгрышем точно интересный и может помочь в матчах против команд, которые будут напрягать «Реал» через высокий прессинг. Но кажется, что без Феде Вальверде на поле задумку осуществить будет очень трудно.
Впереди у «Реала» – мадридское дерби
«Мадрид» продолжает погоню за «Барселоной»: пока отстают на одно очко, но у каталонцев на матч меньше. Они в среду играют с «Хетафе».
Дальше по календарю у «Реала» – тяжелый выезд к «Атлетико», именно там проиграли в последний раз. Специально вышли основой с «Алавесом» – хотят подойти к дерби в лучшей форме.
После «Атлетико» у «Мадрида» поездка к «Лиллю» – братья Мбаппе сыграют друг против друга. А дальше – «Вильярреал» дома, в гости к «Сельте» и «Дортмунд» на «Бернабеу». А 26 октября – класико против «Барселоны».
«Реал» с Мбаппе: начало новой эры в вопросах и ответах Лукомского
Фото: East News/Burak Akbulut / Anadolu, Europa Press via AP
Т.е у Карло самая продолжительная серия без поражений в Ла Лиге среди тренеров.