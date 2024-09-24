Фанат «Челси» пообещал ничего не постить, пока Мудрик не оформит хет-трик. Он сдался
Фанат «Челси» Крис 14 сентября написал в твиттере (X), что не будет ничего постить, пока Михаил Мудрик не оформит хет-трик.
21 сентября Крис написал, что сдается. Мудрик за этот период даже не выходил на поле.
Украинец в этом сезоне пока лишь дважды вышел на поле в матчах АПЛ.
В прошлом сезоне Михаил не всегда попадал в стартовый состав Маурисио Почеттино, а теперь это еще сложней, учитывая высокую конкуренцию после летних трансферов.
Энцо Мареска ранее высказался о дефиците игровой практики у Мудрика.
«Как развиваться Мудрику без игрового времени? На тренировках. Тренировки – единственный способ делать игроков лучше.
Мы стараемся делать так, чтобы все футболисты прибавляли каждый день, некоторые из них остаются после занятий и работают дополнительно. Миша – один из них.
Сейчас он не выходит на поле, но это не значит, что он не будет играть в будущем».
Какой-то тип пообещал 14 сентября не постить до хет-трика Мудрика и сдался спустя 7 дней. В этот период у Челси была одна игра, в которой Мудрик участия не принимал.
Вот уж реально НОВОСТЬ!