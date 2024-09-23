🎥 Родри заметили в аэропорту Барселоны после новостей о порванных «крестах». Фанатов обрадовал вид игрока

Родри получил травму в матче пятого тура АПЛ против «Арсенала». Испанец покинул поле сам, без носилок, врачи немного поддерживали игрока.

Сразу несколько источников сообщили, что у Родри порваны «кресты». По сведениям ESPN, испанец выбыл из строя до конца сезона.

На следующей день после игры с «Арсеналом» игрока заметили в аэропорту Барселоны. В соцсетях фанаты радуются тому, что Родри ходит без костылей.

Как утверждает журналист Виктор Наварро, в столицу Каталонии испанец прибыл для консультации с доктором Кугатом. Врач дружит с Гвардиолой больше двадцати лет, всех травмированных подопечных Пеп отправляет к испанскому хирургу. Родри сопровождает врач «Ман Сити», добавляет Наварро.

Здоровья!

Родри на ровном месте получил травму. Это не повлияет на его шансы в гонке за «ЗМ»

🎥 «Сити» в бешенстве от судейства в матче с «Арсеналом»! Пеп бил ногой по креслу, а игроки толпой спорили с арбитром