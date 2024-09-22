Родри на ровном месте получил травму. Это не повлияет на его шансы в гонке за «ЗМ»

В первом тайме центрального матча первого круга АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в команде Пепа Гвардиолы произошла серьезная потеря. Хавбек «горожан» Родри на ровном месте без касания со стороны другого игрока рухнул на газон.

Испанец сразу же схватился за ногу, а именно за область под коленом. Причем на повторе видно, что футболисту было максимально больно: травма может оказаться очень серьезной.

Хотя за пределы поля Родри уходил на двух ногах практически без помощи медиков.

Как бы там ни было, это огромная потеря для «Манчестер Сити». Спустя несколько минут после того, как испанец ушел с поля, хозяева пропустил гол после шикарного удара Риккардо Калафьори .

В любом случае, травма Родри не повлияет на его шансы в борьбе за «Золотой мяч». Если раньше его вручали за годовые успехи, то с 2022 года стали учитываться сезонные результаты. Нынешний один из футболистов получит за сезон-2023/24, который завершен.

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