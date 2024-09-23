Кто из команд топ-10 Европы забивает чаще остальных? «Барса» – четвертая, в рейтинге нет клубов из Италии и Англии

Портал Transfermarkt выяснил, какие команды из топ-10 европейских лиг забивают чаще в среднем за матч. В расчет брались голы, забитые во всех турнирах.

Первую строчку уверенно занимает «Бавария»: на счету мюнхенцев – 29 голов во всех соревнованиях. За матч подопечные Венсана Компани обычно забивают почти по пять голов: средний показатель мячей за игру составляет 4,83.

Баварцев почти догнали «ПСВ» и «Спортинг» – у команд по 28 и 29 голов в сезоне. «Барса» забила 23 мяча, у «Бешикташа» на один гол меньше, но средний показатель за матч ниже, чем у каталонцев.

В топе самое большое представительство у Бундеслиги и Лиги 1. При этом в списке не нашлось места для команд из Премьер-лиги и Серии А.

Как вам такой рейтинг? Есть неожиданности?

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