17 команд в топ-5 лигах остаются непобежденными со старта сезона

Сезон стартовал месяц назад, но некоторые клубы в топ-5 лигах до сих пор остаются непобеждёнными.

В Премьер-лиге еще не проигрывали «Манчестер Сити» (13 очков), «Арсенал» (11), «Брайтон» (9) и «Ноттингем Форест» (9) после пяти туров. Команда Гвардиолы – лидер турнирной таблицы.

В Ла Лиге непобежденными остаются «Барселона» (18), «Реал Мадрид» (14), «Атлетико» (12). Чемпионат Испании единолично возглавляют каталонцы после шести туров.

В Серии А еще ни разу не проигравший лидер «Торино» (11) после пяти туров, «Ювентус» еще не проигрывал и набрал 9 очков и у «Эмполи» тоже 9.

В Лиге 1 без поражений пока идут «ПСЖ» (13) – лидер после пяти туров, «Марсель» (13), «Монако» (13) и «Ланс» (9).

В Бундеслиге за четыре тура не проигрывала «Бавария» (12) – лидер чемпионата, «Лейпциг» (8) и «Унион Берлин» (8).