Что там в Лиге Европы? Суперкомпьютер предсказал главных претендентов на плей-офф и победу в турнире

Очередной суперкомпьютер проанализировал календарь каждой команды Лиги Европы и попытался предсказать, у кого наивысшие шансы пройти в плей-офф, а также выиграть второй по важности еврокубок.

В отличие от других моделей, в этой главным показателем считался рейтинг Эло. Мы слышим о нем не первый раз и в прошлом он больше был известен благодаря шахматам. Однако в последнее время его все больше используют в футболе, так как он считается наиболее точным для определения силы той или иной команды.

Коэффициент Эло − метод расчёта относительной силы игроков в играх, в которых участвуют двое игроков (команд) . Подробнее можно прочитать здесь .

В результате множественных симуляций, по состоянию на 23 сентября, самым главным претендентом на победу в Лиге Европы считается «Порту». Следом с одинаковыми шансами идут «Тоттенхэм» и «Рома», а за ними − «Манчестер Юнайтед».

У рижского клуба «РФШ» ни в одной из симуляций стать чемпионом ЛЕ не получилось.

Как бы там ни было, это лишь симуляция. Она хоть и может дать приблизительные расклады, но при этом футбол тем и хорош, что его сложно предсказать.